נסיכות קטאר פרסמה הודעת גינוי על מה שהיא מכנה "פריצת השר לביטחון לאומי הישראלי למסגד אל-אקצא המבורך, תחת אבטחה של משטרת הכיבוש".

השר איתמר בן גביר ערך סיור בהר הבית בלוויית קצינים בכירים בפיקוד העורף והמשטרה, לקראת הדיון בבג"ץ על האפשרות לאפשר כניסה של יהודים למקום, בדומה להסדר שאושר בכותל המערבי.

משרד החוץ הקטארי כינה את ביקורו של השר בן גביר בהר הבית "הפרה בוטה של החוק הבינלאומי ההומניטרי והתגרות ברגשות המוסלמים ברחבי העולם".

קטאר, נאמר בהודעה, דוחה באופן נחרץ את "הניסיונות לפגוע במעמד הדתי וההיסטורי של מסגד אל-אקצא", ומדגישה את הצורך בהתערבות הקהילה הבינלאומית כדי לבלום את "ההפרות" החוזרות ונשנות של ישראל.

עוד צוין כי קטאר תומכת באופן מלא בזכויות הלגיטימיות של העם הפלסטיני, ובכלל זה הזכות לקיים את פולחנו הדתי ולהקים את מדינתו העצמאית בגבולות 1967 ובירתה ירושלים המזרחית.