חוסן של אלופים. בצל המלחמה, וברוח בית הנשיא הרואה בספורט חלק משמעותי בחוסן הקהילתי והחברתי, נשיא המדינה יצחק הרצוג, בשיתוף עמותת “ערכים בספורט", קיים סדרת מפגשים מקוונים עם ספורטאי עילית מענפי הספורט השונים, בינהם: אריק זאבי, גל מקל, אנדי רם, תומר זלצמן ונדב רייסברג.

המפגשים התקיימו בהשתתפות מאות ספורטאיות וספורטאים צעירים מכל רחבי הארץ שזכו למפגש ייחודי ומעורר השראה, כאשר המפגשים עסקו בחשיבות הספורט בימים אלה, מתוך הבנה ואמונה כי הספורט משמש כחלק מרכזי לחיזוק החוסן האישי והחברתי ובאתגר על קיום שגרה ספורטיבית בצל המצב.

במסגרת המפגשים העלו בני הנוער שאלות אישיות ומקצועיות, ושוחחו על ההתמודדות עם תחושת אי־הוודאות לצד היכולת לצמוח מתוך משברים.

במהלך אחד המפגשים נשמעה התרעה בקרב חלק מהספורטאים הצעירים, שנאלצו להתפנות למרחב מוגן. עם שובם ביקש הנשיא לחזק אותם ואמר: "אנחנו רואים בכם את הרוח הנפלאה של עם ישראל, אתם צעירים, אבל מגלים חוסן ובגרות מדהימה, וזה מקור לגאווה".

כאשר אחד מבני הנוער שאל את הנשיא מהו החלום הגדול ביותר שלו עבור ילדי מדינת ישראל, השיב הנשיא: “שילדי ישראל ידעו שלום ויחיו במציאות של ביטחון, שגרה בריאה וחיים משותפים מתוך כבוד הדדי. ברוח הזו, אני מבקש לאחל לכם ולמשפחותיכם, ולכל בית ישראל חג של תקווה ואחדות ושל ימים שקטים יותר".

הג'ודוקא האולימפי אריק זאבי נשאל על משבר בקריירה והשיב: "על כל ספורטאי להבין שרגעים קשים ואכזבות הם חלק בלתי נפרד מהמסלול, השאלה המכרעת היא מה בוחרים לעשות בנקודת השפל הזו. ישנה עוצמה אדירה במצב שבו הגב אל הקיר והתשוקה הפנימית בוערת - זהו כוח עצום שצריך לדעת לרתום ולנצל כדי לצמוח מחדש".

הרוכב האולימפי תומר זלצמן התייחס בדבריו לכישלונות במעלה דרכו ואמר: "בכל פעם שאתם חווים כישלון, אל תפחדו ממנו. במקום זאת, שאלו את עצמכם מה ניתן ללמוד מהחוויה. הדרך להצלחה רצופה במעידות, אך מהן אנו יוצאים מחוזקים ומקצועיים יותר. עלינו לחבק את הכישלון, להפיק ממנו לקחים ולהמשיך קדימה".

הטניסאי אנדי רם שיתף בסיפורו האישי כטניסאי וסיפק כלים להתמודדות עם לחצים ושמירה על גישה חיובית. כחלק מ"אתגר החוסן", קרא לספורטאים הצעירים למנות שלושה דברים חיוביים המתרחשים בחייהם דווקא בתקופה מאתגרת זו.

גל מקל, שחקן ה-NBA לשעבר וחבר הנהלת איגוד הכדורסל העניק לדור הצעיר טיפים למקצוענות בספורט ובחיים האישיים. הוא הדגיש את החשיבות שבהצבת מטרות ברורות, והסביר כיצד להפוך חלומות למציאות באמצעות עבודה קשה, התמדה וסטנדרטים מקצועיים גבוהים

מנכ"ל בית הנשיא, אייל שויקי, התייחס למציאות המורכבת ואמר: “בתוך המציאות המורכבת הזו חשוב לזכור כי המלחמה הצודקת שאנו מצויים בה נועדה להבטיח לכם עתיד טוב יותר, שקט וביטחון. בבית הנשיא אנו פועלים לתמוך בקהילות מגוונות ברחבי הארץ, מתוך מחויבות עמוקה לחברה הישראלית כולה. אני מאמין שלספורט יש תפקיד משמעותי דווקא בתקופות מאתגרות כאלה הוא מעניק כוח, תקווה ותחושת אחדות. הרוח המשותפת שאתם מגלים כאן היא מקור לחוסן, ואני מקווה שבקרוב נדע ימים טובים ושקטים יותר".

מנכ"לית עמותת “ערכים בספורט", בת אל גרבי, אמרה כי “בתקופה הזו, החוסן הלאומי שלנו נשען על היכולת של הדור הצעיר לקחת אחריות ולהוות דוגמה אישית לסביבתו. הערכים שאנחנו מקדמים בעמותה הם לקום אחרי הפסד, משמעת עצמית וערבות הדדית , זה בדיוק הכוח שצריך עכשיו כדי לצלוח את התקופה ולנצח כחברה".

יו"ר עמותת “ערכים בספורט", נורית דאבוש, חתמה ואמרה: “הספורטאים הצעירים ומועדוני הספורט שוב הוכיחו את תרומתם לחוסן הלאומי של מדינת ישראל. החוסן האישי שנבנה באימונים ביתיים והחוסן הקהילתי במועדונים היו קרן אור משמעותית בתקופה הזו".