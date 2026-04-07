כתב אישום יוגש נגד שני קצינים ואזרח בחשד למעורבות בפרשיית הברחות לעזה בתמורה לבצע כסף - כך על פי הודעה משותפת שפרסמו היום (שלישי) שב"כ, המשטרה וצה"ל.

על פי ההודעה, בשבועות האחרונים התנהלה חקירה שעניינה הברחת סחורות לרצועת עזה בתוך משאיות הסיוע ההומניטרי בתמורה לקבלת מאות אלפי שקלים.

במהלך החקירה עלה החשד כי תושב רהט, נאסר אבו מוסטפא, ניצל את קשריו עם קצין בשירות מילואים על מנת לבחון את אפשרות ביצוע הברחות לרצועת עזה. לאחר שגיבשו השניים את התוכנית לאופן ביצוע ההברחות, יצר הקצין קשר עם קצין נוסף, בשירות קבע.

זאת, על מנת להכניס יחד סחורה לרצועה, לרבות סחורה אסורה. בין היתר הוכנסו מאות אלפי סיגריות ומספר מכשירי סלולר לגורמים בתוך רצועת עזה, בתמורה לרווח של מאות אלפי שקלים בגין המעשים.

במהלך החקירה אספו צוות החוקרים ראיות נגד שני הקצינים - קצין בשירות קבע בדרגת סגן אלוף, וקצין במילואים בדרגת רב סרן. על פי הודעת גופי הביטחון, השניים ניצלו את תפקידם הצבאי ונגישותם למידע על משאיות הסיוע. המשאיות המדוברות נעצרו בשל תקלה בדרך לרצועת עזה, ובתוכן הסליק האזרח את הסחורה האסורה, כשהגיע לתקן אותן.