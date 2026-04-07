חברת הכנסת אימאן ח’טיב, מהרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ), המייצגת בכנסת את התנועה האיסלאמית - הפלג הדרומי, מותחת ביקורת על השר לביטחון פנים איתמר בן גביר, על רקע ביקורו אמש בהר הבית לקראת הסדרה אפשרית של הגעת מתפללים יהודים למקום גם במהלך המלחמה.

בהודעה ברשת איקס כתבה ח’טיב: "בן גביר, חסר לך סרטוני טיקטוק? ארבעים יום מסגד אל-אקצא סגור בחודש הכי קדוש של המוסלמים, בתירוץ ביטחון המתפללים? מה עכשיו? הכל בסדר".

אתר החדשות "אל-ג’רמק" מציין כי הזעם בחברה הערבית על המשך האיסור על הגעת מתפללים מוסלמים למסגד אל-אקצא, על רקע מתקפת הטילים מאיראן, נשען גם על העובדה כי ישראלים מתאספים בקבוצות, ואף נדונה האפשרות לפתוח מחדש את האוניברסיטאות ומוסדות החינוך.

בשיחה עם האתר אמר לואי ח’טיב, חבר הלשכה המדינית של תנועת "בני הכפר", כי העולם הערבי עסוק בבעיותיו ואינו מקדיש כעת חשיבות לנושא זה, וכי האחריות הבסיסית לשינוי המצב מוטלת על כספי העם הפלסטיני וההנהגה הדתית והפוליטית שלו.

ח’טיב ציין כי החיים בחברה הישראלית מתקיימים כרגיל, ולראיה החופים מלאים, המסעדות פתוחות, אולמות השמחה בדרום פועלים כאילו אין מלחמה, ואילו מסגד אל-אקצא נותר המקום היחיד הסגור למתפללים.

הוא הוסיף כי מסגד אל-אקצא נמצא כיום ב"סכנה אמיתית", שכן המצב הנוכחי עשוי לאפשר לישראל לכפות עובדות בשטח באופן קבוע.