ולדימיר גרשוביץ בן ה-73, רעייתו לנה אוסטרובסקי בת ה-68, בנם דימה גרשוביץ בן ה-42 ואישתו לוסיל ג'יין גרשוביץ בת ה-29 שנהרגו בפגיעת הטיל בחיפה - הובאו היום (שלישי) למנוחות.

דימה היה בנם היחיד של ולדימיר ולנה. הוא ורעייתו לוסיל ג'יין נישאו באפריל 2024 והתגוררו בהרצליה. שלשום בשעות אחר הצהריים הגיעו לחיפה כדי לשחרר את האב ולדימיר מאשפוז בבית החולים רמב"ם. האם לנה הייתה בוגרת האקדמיה למוזיקה באוקראינה ונודעה כמורה לפיתוח קול וכמומחית בתחום הקול והבמה.

השחקנית אורנה פיטוסי ספדה ללנה בריאיון לתוכנית "הבוקר הזה" בכאן חדשות ברשת ב': "היא הייתה מורה שלי בניסן נתיב. למען האמת היא הייתה מורה של דורות על גבי דורות של תלמידים, שכולם המומים ושבורים עכשיו. היה לה לב ענק. לנוצ'קה הייתה כל כך אימהית וכל כך אוהבת, והיא נתנה לכל אחד מהתלמידים תחושה שהוא בבת עינה, שהוא הכי מושלם והכי מוצלח והכי ראוי, ובחמלה אינסופית ובאהבה ללא ביקורת".

"אולי זה מה שאפיין אותה", המשיכה, "שלצד המקצוענות שלה, במקצוע כל כך תחרותי, היא הייתה פינת השפיות שלנו ופינת האהבה האינסופית, כמו של אמא. אמא קטנה. היו תלמידים שהיו גבוהים ממנה בכמה ראשים, אבל לכולם היא נתנה את התחושה שהם הילדים הכי מוצלחים שלה. אנשים זוכרים ממנה בעיקר את העיניים הכחולות המדהימות שלה, שהיו מבריקות בכל פעם שהיינו עושים משהו מוצלח".

על פי ההערכות, הארבעה לא הספיקו להיכנס למקלט בבניין. בפיקוד העורף אמרו שהמקום שבו אותרו היה בתחתית המבנה, סמוך לחדר מדרגות, ולקח זמן לחשוף ולפנות את ההריסות עד שהגיעו אליהם.