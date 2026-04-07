האדמו"ר מויז'ניץ התייחס בימים האחרונים לתופעת הלהיטות להשגת חמץ מיד במוצאי החג.

"אני רוצה לדבר בנושא שמאוד כואב לי ומציק לי כבר כמה שנים. שמעתי שיש אנשים שרצים מיד בצאת הכוכבים למאפיות וחוטפים מהמאכלים שאסור להזכיר בפסח. מה הבהילות? אי אפשר לחכות קצת?", אמר לשומעי לקחו והדברים הובאו באתר 'בחדרי חרדים'.

"צריכים לשמוח שאפשר עוד לחיות עם הפסח קצת, כמו שהיה אצל זקני ה'אמרי חיים'", אמר הרבי, והחל לדבר על ההיסטוריה ועל מה שהיה בפסח ובליל הסדר אצל סבו.

בעקבות דבריו החליטו בעלי מאפיית ויז'ניץ, בייניהם יחזקאל כהן שנכח במקום, לשנות מהמסורת רבת השנים ולפתוח לקהל הרחב את מכירת הלחמניות בשעה מאוחרת יותר - ולא מיד בצאת החג.

לפני כן יימכרו המוצרים רק לחנויות ולסוחרים ולא ליחידים.