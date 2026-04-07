נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כתב בחשבונו ברשת Truth כי "ציביליזציה שלמה תמות הלילה, ולעולם לא תחזור עוד. אני לא רוצה שזה יקרה, אבל זה כנראה יקרה".

הוא הוסיף: "עם זאת, עכשיו כשיש לנו שינוי משטר מלא ומוחלט, שבו שולטים מוחות שונים, חכמים יותר - ופחות רדיקליים - אולי משהו נפלא באופן מהפכני יכול לקרות. מי יודע? אנחנו נגלה הלילה, באחד הרגעים החשובים ביותר בהיסטוריה הארוכה והמורכבת של העולם. 47 שנים של סחיטה, שחיתות ומוות יגיעו סוף סוף לסיומן. אלוהים יברך את העם הגדול של איראן!".

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס ריכך מעט את האיום ואמר כי המטרות הצבאיות של המלחמה באיראן הושלמו. את הדברים אמר בביקור בבודפשט.

במקביל, ארצות הברית ביצעה היום "עשרות תקיפות נגד מטרות צבאיות", כך לפי בכיר אמריקני ששוחח עם פוקס ניוז. זאת, לאחר שבאיראן דיווחו על פיצוצים ב"אי הנפט" ח'ארג. האי שהופצץ משמש כמסוף ייצוא הנפט הגולמי העיקרי והחשוב ביותר של איראן. סגן נשיא ארה"ב ואנס: "יש לנו כלים שעוד לא השתמשנו בהם".