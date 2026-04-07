במהלך שידור חי מהחלל של צוות משימת ארטמיס 2 הופיעה פתאום צנצנת של ממרח נוטלה שהתעופפה באוויר מצד לצד.

חברת נוטלה הגיבה: "כבוד גדול שהגענו רחוק יותר מכל ממרח אחר בהיסטוריה, לוקחים את הפצת החיוכים שלנו לגבהים חדשים".

רבים ברשת הגדירו את התיעוד "פרסומת חינם". הגולש תמיר שחר שיתף את הסרטון וכתב: "חברות משלמות מיליוני דולרים על פרסומת של 30 שניות במחצית של הסופר בול. ואז הדבר הבא קרה לנוטלה אתמול בארטמיס 2 באופן ספונטני".

צוות מסעדת ח'ליל ובניו ברמלה שיתף סרטון מונפש בו נראה החומוס הממותג של המסעדה מתעופף בחלילית. "אין על נאס"א, יודעים מה הם עושים שם", נכתב לצד הסרטון.