את המאמר הזה צריך להתחיל מהסוף.

נציב שירות המדינה הבא צריך להיות רואי כחלון, והמפתח לקבלת ההחלטה המתבקשת הזו נמצא בידיים של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

אפשר לדבר על הרבה סיבות מדוע רואי כחלון מתאים לתפקיד. אבל יש סיבה אחת חשובה מאין כמותה שדי בה בשביל לקבל את ההחלטה. גם אם יש מתאימים ממנו, ואני לא בטוח שזה המצב. גם אם יש מוכשרים ממנו, ואיני בטוח שזה המצב.

את המינוי הזה צריך לעשות בגלל שאם נאפשר למנגנוני הדיפ-סטייט הישראלי לסכל את המועמדים שמוכנים לעבוד כמשרתי ציבור תחת ממשלות ימין, אנחנו נמשיך שוב ושוב להצביע ימין ולקבל שמאל.

כידוע במדינת ישראל יש שני סוגים של אנשים שממונים לתפקידים ציבוריים. יש מינויים של אנשי ימין ומינויים "מקצועיים". השמאל והדיפ-סטייט תמיד יביאו מינוי מקצועי. תמיד מי שמטיל ספק בכישוריו או ביכולותיו של מועמד משורות היוריסטוקרטיה יהיו אלה שפוגעים בשומרי הסף ובשלטון החוק, ואילו כל מועמד שיגיע על פי הצעתו של איש ימין יהיה מינוי פוליטי, מושחת ומסואב.

לעובד ציבור שמקדם את מדיניותה של הממשלה הנבחרת ניתן לזכור ולהזכיר כל תקלה אמיתית או מדומיינת שאירעה לו עת התמודד לוועדת הקישוט של כיתה ד' בעוד שביקורת עניינית ומקצועית על עבודתו של איש "דיפ-סטייט" תמיד תהיה "השתלחות חסרת רסן" או "תקיפה אישית מכוערת".

כל מי שנחשף לסיפורו של רואי כחלון ויש לו אפילו טיפה של יושרה והוגנות, יהיה זה איש ימין או איש שמאל, מבין שגלי בהרב מיארה וכנופיית שלטון החוק שלה (כמונח האלמותי שטבע בזמנו רובי ריבלין) החליטו לסכל את האיש ואת המינוי שלו לתפקידים עתידיים, בלי שום ענייניות.

זה הרי לא בגלל פגמים בקורות החיים שלו. גלי בהרב מיארה, והדבר נחשף פעמים רבות, שיקרה במצח נחושה במסמכים שהגישה לוועדה שבחרה אותה לתפקיד היועצת המשפטית לממשלה. מיארה טענה על קשרי עבודה שלא היו ולא נבראו ואיכשהו בעניינה לא נפתחה כל בדיקה או חקירה משמעתית.

השיטה הידועה של החזקת תיק פתוח ומריחת ההחלטה בנושאים שונים כדי להפעיל לחץ על אנשי ציבור או עובדי מדינה אמנם לא הומצאה על ידי גלי בהרב מיארה, אולם בהחלט שוכללה על ידה.

גם אם נניח שגלי בהרב מיארה תפעל בהתאם לתורת ההפעלה הקלאסית של הכנופיה, ותותיר את הבדיקה המשמעתית נגדו פתוחה, האם הדבר מונע את מינויו של רואי כחלון?

האם כאשר אייסמן, פרקליט המדינה, אשר סוחב בעברו הרשעה משמעתית ונזיפה חמורה על אמירות בעלות גוון מיני (פרשת החוטיני המנומר) ויחס בלתי הולם לעובדות שעבדו תחתיו, והדבר לא מנע את מינויו לתפקיד התובע הבכיר בישראל, יש הצדקה לבצע סיכול ממוקד ברואי כחלון בשל כך שהבדיקה בעניינו תלויה ועומדת? ועוד על מה? על חשד מופרך וקטנוני? על בדיקה שהייתה אמורה להסתיים תוך חמש דקות, שמריחת הזמן רק מעידה על היותה כלום ושום דבר.

זו בדיוק שיטת מיארה, לא להכריע, כי החשש והבדיקה משפיעים הרבה יותר מההחלטה הסופית. כשמההר ייצא עכבר, זה יהיה מאוחר מדי עבור כחלון ועבור מדינת ישראל.

אין אדם שמכיר יותר את שיטת העבודה המאפיוזית של מיארה מאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו. את אותה שיטה היא נוקטת על בקשות החנינה שלו. את אותה שיטה התביעה שבראשותה נוקטת כשהיא מסתירה מידע מבית המשפט בתיקים המתנהלים. את אותה שיטה של השתהות והתמהמהות היא נקטה כדי להרוג את וועדת הרוגלות שהקימה הממשלה. את אותה שיטה של התעלמות ועיכובים היא נקטה על בקשותיו בעניין צוות העל למאבק בפשיעה המאורגנת.

זו השיטה, ואם יש מישהו שחייב להציב לשיטה הזו קו אדום, זה ראש הממשלה.

כשראש הממשלה והממשלה שבראשותו נחושים במאבק אל מול הדיפ-סטייט, הם מנצחים. יצחק עמית וגלי בהרב מיארה אמנם נחושים לחבל בעבודת הממשלה, אבל במאבקים בעבר ובהווה שבהם נבחרי הציבור לא מצמצו, התוצאה הייתה טובה.

הערך הנוסף המשמעותי שבהתעקשות על רואי כחלון בכלל לא תלוי בהצלחתו. גם אם המאבק ינחל הצלחה וגם אם לאו, הדבר החשוב הוא השדר שהמאבק מייצר אל מול עובדי המדינה והממונים האחרים.

לצערנו, עדיין נדרש אומץ רב להסכים לבוא לעבוד ולהתמנות לתפקיד עבור ממשלות ימין. כמות הזפת והנוצות שנמרחת עליך בכלי התקשורת ומתפרת התיקים שמתחילה ישר לעבוד במרתפי משרד המשפטים או להב 433 מרתיעה אנשים רבים וטובים שהיו יכולים לתרום מכישוריהם למדינת ישראל.

רק הידיעה שייאבקו עבורך, שלא יותירו אותך לבד להתמודד עם סופת הרעל שהדיפ-סטייט הישראלי מייצר כנגדך, יכולה לשכנע את המתלבטים ואת היושבים על הגדר.

אין למדינת ישראל יותר מדי אנשים מוכשרים עם חשיבה עצמית שמוכנים לעבור את מדורי הגיהינום של מיארה את עמית, ועל המעטים שמוכנים, פשוט אסור לנו לוותר.

נתניהו טבע בעבר את הביטוי, בהקשר אחר, "תהיו כחלונים" כביטוי לאומץ וליוזמה. אדוני ראש הממשלה, אל תחשוש, אל תירתע ושלח את המסר הנכון למיארה ושות'. אמור להם בקול רם וצלול שהמחנה הלאומי לא ייתן להם ולשיטות הנכלוליות שלהם לנצח.

אדוני ראש הממשלה, תהיה כחלון ומנה את כחלון לנציב שירות המדינה.

חג שמח, וכשר.