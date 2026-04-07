הרב אלעזר לוונטהל מארח לשיחה את דוד שוקן, בן למשפחת מייסדי עיתון "הארץ".

"בשיחה כנה, עמוקה ולעיתים נוקבת - אנחנו יוצאים למסע של חיפוש זהות ומשמעות", מספר הרב לוונטהל, "בין התרבות שממנה צמח לבין היהדות שאליה הוא מתקרב ושאותה הוא מבקש להבין ולחקור".

"דוד משתף בפתיחות על נקודות החיבור העמוקות שלו ליהדות", מוסיף הרב לוונטהל, "לצד המקומות המאתגרים, השאלות והמתחים".

"זו שיחה עם אדם אחד", הוא אומר לסיכום, "שמספרת סיפור רחב יותר: חיפוש אחר אמת וזהות יהודית בעידן מודרני, והמרחב המורכב שבין התרחקות לשיבה - בין דתיים לחילונים, ובין היהודי לבין ארץ ישראל".