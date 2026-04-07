במהלך הרגל התקיימו אירועי הקבלת פני רבו במספר מוקדים ברחבי הציונות הדתית, בהם השתתפו תלמידים ורבנים.

במסגרת זו נערך מפגש תלמידים מצומצם בביתו של הרב שרקי, שכלל דברי תורה ושיח באווירה אינטימית.

בנוסף, הרב גד רווח, רבה של מצפה רמון, הקביל את פני רבו הרב יעקב שפירא כחלק מהנהוג בימי הרגל. המעמד ביטא את המסורת, "מלמד שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל".

אירוע נוסף נערך בישיבת בת ים לכבוד הרב דוד חי הכהן, שם התכנסו תלמידים לשמיעת דברי תורה ולקיום שיח תורני.

כמו כן, תלמידי הישיבה הגבוהה נחלת ישראל ממגדל העמק הקבילו את פני ראש הישיבה הרב שמחה שטטנר במיתר, במסגרת מפגש שכלל דברי תורה ושיח בין המשתתפים.

בנוסף, תלמידי מכון מאיר וישיבת כרם ביבנה ערכו הקבלת פני רבו ברגל לרבם הרב אריה שטרן שמסר גם שיעור לבחורי הישיבות.