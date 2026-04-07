צה"ל תקף שמונה מקטעי גשרים ששימשו את הכוחות החמושים הכפופים למשטר הטרור האיראני, להעברת אמצעי לחימה וציוד צבאי במספר מרחבים באיראן ובהם: טהרן, כרג', תבריז, כאשן וקם.

מצה"ל נמסר כי הכוחות החמושים הכפופים למשטר השתמשו במעברים שהותקפו גם בעת הנוכחית לשינוע אמצעי לחימה וציוד צבאי, ולקידום פעילות טרור נגד מדינת ישראל ומדינות נוספות ברחבי המזרח התיכון.

המעברים הותקפו במטרה למנוע מכוחות המשטר להשתמש בהם להעברת ציוד ואמצעי לחימה.

"טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מקדימות, שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. צה"ל ימשיך לפעול נגד כל תשתית המשמשת את הכוחות החמושים של המשטר לצרכים צבאיים וכן לקידום פעולות טרור נגד מדינת ישראל ומדינות העולם".