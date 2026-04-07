בריטניה אסרה את כניסתו של קנייה ווסט לממלכה על רקע סערה ציבורית נרחבת בעקבות כוונתו של להופיע כמופע המרכזי בפסטיבל המוזיקה "Wireless" בלונדון שמתוכנן להתקיים ביולי הקרוב.

בעקבות המהלך הודיעו הערב מארגני הפסטיבל על ביטולו וכי כל רוכשי הכרטיסים יזכו להחזר כספי.

מארגני האירוע הסבירו כי ביטול הפסטיבל הוותיק הגיע בעקבות הזמנתו של ווסט להופיע בו והדגישו כי הם רואים באנטישמיות תופעה מתועבת.

בעקבות המחאה, נותני חסות מרכזיים להופעה, בהם "פפסי" ו-"Diageo", הודיעו על משיכת חסותם מהפסטיבל. גם ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, התייחס לנושא וכינה את ההחלטה להעניק לווסט במה מרכזית כ"מדאיגה מאוד".

בהודעת החברה שמפיקה את הפסטיבל, נכתב: "המטרה היחידה שלי היא להגיע ללונדון ולהציג מופע של שינוי, שמביא אחדות, שלום ואהבה דרך המוזיקה שלי".

ווסט הוסיף כי ישמח להיפגש עם נציגי הקהילה היהודית בבריטניה כדי להקשיב להם. "אני יודע שמילים אינן מספיקות - אצטרך להראות שינוי דרך מעשיי", אמר.

לווסט יש עדיין שירים זמינים להאזנה, בהם "הייל היטלר" ו"תא גזים".