נעמי זיני, אשתו של ראש השב"כ דוד זיני, פנתה באיגרת לנשות משרתי הארגון לרגל חג הפסח והדגישה את תחושת השותפות שלה במאמץ הביטחוני לצד בן זוגה.

בפתח דבריה כתבה זיני, "כמוני כמוך, באתי לשאת משא ביטחון ישראל, כתף אל כתף עם אישי, מצטרפת אליכן - הבוחרות בכך מזה שנים". עוד הוסיפה כי מדובר בעת מיוחדת, "חג הפסח ה-3,338, מלחמה רב זירתית, ישראל התשפ"ו".

בהמשך תיארה את תחושותיה, "מרגישה אני כחוליה בשרשרת נשות ישראל שבכל הדורות, המעמידות את עמנו איתן, במאמצי על, של דבקות שמחת החיים אף הבאתם לעולם וגידולם". לדבריה, מדובר בהתמודדות מתמשכת מול אויבים המאיימים על הקיום הפיזי והרוחני.

עוד כתבה כי מדובר ב"חלק מעצמת נשים שיודעת (לאו דווקא לאור הזרקורים ואף ללא מחיאות כפיים), לדבוק בחיים, בטוב, במה שיוסיף ברכה". לדבריה, נשים אלו תורמות להעמדת הבתים והעם בתהליך התקומה.

זיני חתמה את דבריה בהתייחסות לאחריות המשותפת, "בלב שמח על הזכות לשאת עמכן באחריות גדולה זו".