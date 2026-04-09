מוסד הנשיאות הפלסטיני, בהנהגתו של מחמוד עבאס (אבו מאזן), מברך על הפסקת האש הזמנית שהוכרזה בין ארה"ב לאיראן.

בהודעה שפרסם ציין מוסד הנשיאות הפלסטיני כי הפסקת האש היא "צעד חיובי וחשוב לעבר השגת יציבות", ושיבח את המאמצים שהשקיעו פקיסטן וגורמים נוספים כדי להביא לסיום המלחמה, תוך הדגשת החשיבות של המשך הפעילות להפסקת מצב המלחמה באזור כולו.

"הנשיא" הפלסטיני, אבו מאזן, הדגיש את הצורך לכלול את לבנון ואת "האדמות הפלסטיניות" בהסכם הפסקת האש, ואמר כי רצועת עזה, איו"ש וירושלים המזרחית נתונות ל"התקפות מתמשכות של המתנחלים וכוחות הכיבוש".

אבו מאזן הוסיף כי הפלסטינים רואים בהפסקת אש כוללת מהלך חשוב לחיזוק הריבונות של כל מדינות האזור, ביטחונן ויציבותן.