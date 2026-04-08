כשבוע אחרי שנחטפה, העיתונאית האמריקנית שלי קיטלסון שוחררה מהשבי העיראקי. כך הודיע מזכיר מחלקת המדינה של ארה"ב מרקו רוביו. רוביו אמר: "שמח לבשר על שחרורה של העיתונאית, אנו עובדים כעת לאבטח את יציאתה מעיראק".

אמש הודיע "כתאיב חיזבאללה", ארגון טרור עיראקי פרו-איראני, כי ישחרר את קיטלסון שנחטפה בשבוע שעבר ממרכז בגדד. בארגון אמרו כי על קיטלסון לעזוב את עיראק באופן מיידי.

בסרטון שצילמו שוביה אמרה קיטלסון - ככל הנראה לאחר שהדבר נכפה עליה - כי "אספה מידע על הארגונים בעיראק". צפו בסרטון:

קיטלסון נחטפה שלוש שנים אחרי חטיפתה של החוקרת הישראלית אליזבט צורקוב, שגם היא נחטפה ממרכז בגדד על ידי חמושים מארגון "כתאיב חיזבאללה". צורקוב הוחזקה בשבי בבגדד עד ששוחררה על ידי שירותי הביטחון של עיראק, בסיוע ארצות הברית, ב-9 בספטמבר 2025 - שנתיים אחרי שנחטפה.

בסרטון מהשבי אמרה קיטלסון: "הקונסול האמריקני בבגדאד ביקש ממני מידע על א-חשד א-שעבי ועל פלגי ההתנגדות, ובמיוחד על כתאיב חיזבאללה. אספתי מידע, אך הוא לא הספיק להם והם ביקשו ממני עוד. חייהם של האמריקנים היו בטוחים יותר לפני ממשל טראמפ. הלכנו בחופשיות ברחובות בגדד ללא צורך בליווי ביטחוני. כעת חיינו בסכנה, וזה אך ורק בגלל המדיניות הטיפשית של ממשל טראמפ. אני פונה לגברים האמיצים בהתנגדות לשחרר אותי, ומבטיחה לא לעשות דבר שיפגע בארצם לעולם".