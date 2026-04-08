בקיץ 2022 חזר עודד קטש למכבי תל אביב בפעם השניה כמאמן.

לאחר שזו הראשונה נקטעה באיבה עם פיטוריו, בשניה הטביע קטש חותם רב כשמלבד שהוביל את הקבוצה לשתי הופעות רצופות בפלייאוף היורוליג, שתי אליפויות ישראל ושלוש זכיות בגביע המדינה, עשה זאת בתנאים קשים, כלכליים ופיזיים, אך הצליח להעמיד קבוצות תחרותיות ואימן בהצלחה רבה.

ההצלחה של קטש כמאמן מכבי הייתה לכה גדולה, כשקבוצות רבות בארץ ובאירופה לטשו עיניים לכיוונו, כולל היריבה העירונית שניצבת בצמרת טבלת היורוליג, הפועל תל אביב.

הערב (רביעי) דווקא יממה אחרי הפסד לבאסקוניה הספרדית שכנראה חיסל את סיכויי מכבי וקטש להעפיל לפלייאין היורוליג, הודיעה מכבי על החתמתו של קטש למאמנה גם בשלוש השנים הקרובות, בחוזה הגבוה ביותר למאמן במכבי אי פעם.

במהלך התקופה קטש ירוויח כ-2.5 מיליון דולר, ואם יסיים את כל התקופה בחוזהו, יגיע ל-7 שנים כמאמן מכבי תל אביב, כשהאחרון שאימן יותר שנים ממנו היה יהושע רוזין שאימן את הקבוצה ברצף בין 1954 ל-1969.

בהודעת המועדון נכתב: "המועדון עשה מאמצים כבירים כדי להחתים את עודד קטש על חוזה חסר תקדים, הגדול ביותר עבור מאמן במכבי אי פעם".

"אני שמח ומאושר להמשיך להוביל את מועדון הכדורסל המפואר של מכבי תל אביב לעוד הרבה שנים קדימה. מבחינתי, זהו רגע חשוב שמכיל בתוכו גם גאווה גדולה וגם אחריות אדירה. אני יודע שלא מדובר רק בהבעת אמון אישית, אלא גם במחויבות גדולה למקצוענות, ליציבות ולהמשכיות, שהכרחיות כל כך להצלחתו של כל ארגון, ובוודאי של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב", אמר קטש.

"אני רוצה להודות בראש ובראשונה לבעלים, להנהלה של המועדון ולקלאודיו, על האמון, והמאמץ בדרך המשותפת", המשיך, "זה לא ברור מאליו. ניווט מקצועי ואחראי של קבוצת כדורסל, הוא תמיד משימה מורכבת, ובוודאי במציאות שנכפתה עלינו בשנים האחרונות בישראל. זאת אף פעם לא עבודה של אדם אחד, זה תמיד יהיה תוצר של עבודת צוות שחייב לפעול בתיאום, במסירות ובמחויבות מלאה".

עוד אמר קטש: "לכן, חשוב לי להודות לצוות המסור שעובד איתי יום יום: עוזרי המאמן, המאמנים האישיים, צוות הפיזיו, הצוות הרפואי, הצוות התומך, אנשי המשרד וכל המעטפת של משפחת מכבי. אני מאוד מעריך כל אחד ואחת מכם ושמח שאתם חלק מהעשייה. חשוב לי להודות גם לשחקנים שליוו ומלווים אותי לאורך השנים - אנחנו עוברים יחד תקופות מאתגרות ואני מודה לכולם על הדרך המשותפת.

לבסוף שלח מסר לקהל שתמך בו: "לאוהדים הצהובים - אתם הלב הפועם של המועדון, הנשמה שלו והכוח שמניע אותו קדימה. אתם השחקן השישי ולפעמים החמישי, הקסם של ההיכל ותרומתכם למועדון, לסמל, לקבוצה ולשחקנים היא עצומה. גם ברמה האישית, התמיכה שלכם מרגשת אותי ומוערכת יותר מכל מילה שאפשר לכתוב. נכון, אני לא תמיד מחייך, אבל אני תמיד מתרגש מכם".

גם המנהל המקצועי של הקבוצה, קלאודיו קולדבלה בירך: "חידוש חוזהו של המאמן הראשי שלנו הוא צעד משמעותי עבור הארגון. במהלך השנים האחרונות עודד הפגין אופי יוצא דופן, מסירות ומחויבות, מה שהופך את ההחלטה הזו לטבעית ואסטרטגית כחלק מהמשך הבנייה לעתיד".

עוד אמר האיטלקי: "עודד מביא עמו איכויות אנושיות ומקצועיות יוצאות דופן, לצד מנהיגות חזקה שתוביל אותנו לעתיד מזהיר ומוצלח. נוכחותו תהיה משמעותית בחיזוק האחדות שלנו ובהמשך פיתוח הזהות האמיתית והייחודית של מכבי. ברצוני להודות גם לבעלי הקבוצה על התמיכה ושיתוף הפעולה שלהם בהגעה להסכם הזה".