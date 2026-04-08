שר המלחמה של ארה"ב פיט הגסת' התייחס להפסקת האש בין ארה"ב לאיראן במהלך תדרוך היום (שבת).

"הנשיא טראמפ חולל את הרגע הזה", קבע הגסת', "איראן התחננה להפסקת אש, וכולנו יודעים זאת. כפי שהנשיא כתב הבוקר: 'זה יום גדול לשלום עולמי, איראן רוצה שזה יקרה - היה להם מספיק".

"זה היה מבצע היסטורי", המשיך והבהיר שר המלחמה, "זה היה ניצחון מוחץ בשדה הקרב - ניצחון צבאי גדול, בכל קנה מידה".

"המבצע החריב את צבא איראן", הוא הסביר, "וגרם לו להיות בלתי כשיר למלחמה למשך שנים רבות. בפחות מ-40 יום, אחת מזרועות הלחימה שלנו - פיקוד מרכז, סנטקום, תוך שימוש בפחות מ-10% מכלל כוח הלחימה של אמריקה, פירקה את אחד הצבאות הגדולים בעולם.

הגסת' המשיך ואמר: "המדינה המובילה בעולם במימון טרור הוכחה כלא מסוגלת לחלוטין להגן על עצמה, על עמה או על שטחה. השתמשנו ברק חלקיק מכוחותינו, ואיראן ספגה תבוסה צבאית הרסנית".

שר המלחמה ציין את העבודה לצד ישראל וקבע: "יחד עם שותפינו הישראלים הצבא האמריקאי השיג כל מטרה על פי התוכנית, על פי לוח הזמנים. בדיוק כפי שסוכם מהיום הראשון".