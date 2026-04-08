שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף את ראשי האופוזיציה וטען כי בזמן שהלוחמים והמפקדים פועלים בכל החזיתות, הם עוסקים בהחלשת המדינה ובהתבטאויות מנותקות מהמציאות. לדבריו, האופוזיציה מתנהלת מתוך ניסיון להתחרות ביניה על מי פוגע יותר בישראל ואינה ראויה להנהגה.

סמוטריץ' אמר כי "ראשי האופוזיציה מוכיחים שוב שהם הפכו אופוזיציה אובססיבית למדינה ולא לממשלה ועסוקים בניסיון נואש להתחרות ביניהם על תואר 'מי מחליש יותר את ישראל'". הוא הוסיף כי דבריהם ממחישים עד כמה איבדו כיוון.

בהמשך התייחס השר למערכה הביטחונית ואמר כי מדינת ישראל יצאה לפעולה מול "ראש התמנון", תוך שיתוף פעולה עם ארצות הברית בהנהגת הנשיא טראמפ. לדבריו, מדובר במכה עוצמתית שלא נראתה כמותה.

עוד ציין כי המלחמה טרם הסתיימה ולא הושגו כל יעדיה, אך ישראל לדבריו חזקה כיום יותר מבעבר ואויביה נחלשו משמעותית. הוא הדגיש כי הלחימה תימשך עד הכרעה.

בסיום דבריו אמר סמוטריץ' כי ישראל תמשיך לפעול בעוצמה נגד אויביה ולבסס מציאות ביטחונית חדשה שתעצב את פני המזרח התיכון לשנים רבות קדימה.