דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט התייחסה לעצירת המלחמה והדגישה כי הרפובליקה האיסלאמית לא תוכל להשיג נשק גרעיני.

לדבריה, "התוכניות הרצחניות והמרושעות שלהם התפוצצו מילולית. העולם חזה בניצחון צבאי היסטורי, הלחץ המקסימלי של הנשיא הביא לבקשת איראן להפסקת אש". היא התייחסה לתוכנית 10 הנקודות של איראן, וטענה כי הראשונה שנשלחה "נזרקה לפח".

לדבריה, "כשהדד-ליין התקרב האיראנים שלחו תוכנית חדשה שהנשיא החליט שאפשר לעבוד איתה. הקו האדום שלו - שלאיראן לא תהיה יכולת גרעינית - לא ישתנה אף פעם.

מה שהאיראנים אומרים לכם בתקשורת שונה לגמרי ממה שהם אומרים לנשיא. אנחנו רואים עלייה בתנועה בהורמוז והדיווחים שהוא נסגר שוב לא נכונים. נושא האורניום הוא קו אדום שנמצא בצמרת רשימת הנושאים של הנשיא. האירנים נתנו אינדיקציה שהם מוכנים להתפשר על זה".