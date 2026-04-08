הרב עדיאל אזרד, ראש מכינת איתן, ספד בשיחה עם ערוץ 7 לתלמידו סמ"ר טובאל ליפשיץ, בוגר מחזור י"ד במכינה ולוחם בגולני, שנפל בקרב בלבנון. הוא תיאר את ליפשיץ כלוחם מסור ודמות מרכזית ואהובה בקרב חבריו.

"טובאל ליפשיץ, שכונה במכינה "טוב-טוב", ביקש כל העת להגיע לגולני ולהיות לוחם, ושירת כנגביסט חוד. "כולם במכינה קראו לו טוב-טוב, בגלל שהיה לו לב טוב", סיפר.

הרב אזרד תיאר את הרגעים האחרונים טרם יציאתו ללחימה, "בשבת האחרונה, שבת זכור, כשהתחילה הלחימה, הוא קפץ ובא אליי ואמר לי, הקפיצו אותנו. אמרתי לו שיתקשר למפקדים, והוא באמת הוקפץ. זה היה החיבוק האחרון שהבאתי לו".

עוד סיפר כי ליפשיץ היה בולט בשמחתו וברצונו לסייע לאחרים, "הוא היה מאוד מאוד שמח, מאוד אהב לעזור בכל דבר שהיה במכינה וגם בחיים עצמם". לדבריו, מפקדו, שנפצע באירוע וגם הוא בוגר המכינה, העניק לו כחודש קודם לכן תעודת הצטיינות על מסירותו ומקצועיותו.

"באמת ילד מקסים, אבדה מאוד קשה לעם ישראל, הוא גיבור ישראל בכל רמ"ח איבריו", הוסיף הרב אזרד. "אבדה גדולה. כל רגע פנוי שהיה לו היה מגיע למכינת איתן, בשבתות ובשאר הזמנים כדי שיתן לו כוח להמשך בצבא. במהלך השירות הצבאי התייעץ ושאל, חתר למגע ורצה להיות הכי טוב במה שעשה כל הזמן בעזה ובלבנון והכל בעוז וגבורה, הוא עשה זאת בצורה הכי טובה".

הרב עזריאל פיקאר, הר"מ שלו, שלח הודעה לבוגרי המכינה: "חברים יקרים, בלב כואב אנו מתמודדים עם הבשורה הקשה על נפילתו של טובאל היקר והאהוב. אין מילים שיכולות באמת לרכך את הכאב!

טובאל שלנו עם השמחה שלא נגמרת והחיוך הגדול נהרג למען עם ישראל וארץ ישראל. שנזכה להמשיך בדרכו! כולנו יחד בכאב הגדול מוזמנים לבית חוגלה או להתקשר. מחזק אתכם ואוהב אתכם".