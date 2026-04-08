חברת אל על הודיעה הערב (רביעי) שהיא חוזרת לפעילות רחבה ומשמעותית ומאיצה את חזרתה ללוח הטיסות הסדיר, לאור הפסקת האש במערכה מול איראן.

בין היעדים אליהם תפעיל אל על טיסות כבר בשבוע הבא: אתונה, אמסטרדם, ברצלונה, פריז, ברלין, בודפשט, בטומי, טיביליסי, רומא, פרנקפורט, מינכן, לרנקה, ליסבון, מדריד, מוסקבה, מילאנו, בוקרשט, פראג, וינה, ורשה, ציריך, לונדון, בנגקוק, פוקט, טוקיו, ניו יורק, לוס אנג'לס ומיאמי.

הנוסעים על טיסות אלה ישובצו באופן אוטומטי. הפרטים המלאים בנושא השיבוץ לטיסות מופיעים באתר אל על. עם השלמת שיבוץ הלקוחות על הטיסות בשבוע הבא, נעדכן את הציבור הרחב והמקומות הזמינים ייפתחו למכירה.

במהלך החודש החברה תמשיך ותרחיב את פעילותה בהדרגה ובהתאם את לוח היעדים אליהם תפעל, עד להפעלת לוח טיסות מלא לכלל יעדיה. נדגיש כי גם במהלך חודש זה צפויים שינויים והתאמות בלוח הטיסות בהתאם למצב.