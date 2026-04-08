שריפה פרצה אמש סמוך לשעה 21:15 בספריית ישיבת "פורת יוסף" בעיר העתיקה בירושלים.

יחידת המתנדבים של הכבאות בעיר העתיקה הגיעה ראשונה לתת מענה ולאחריה הצטרפו צוותי כיבוי מתחנת אגוז.

עם הגעת הצוותים לזירה זוהה עשן כבד המיתמר מכיוון הישיבה. לוחמי האש שחדרו למבנה איתרו את מוקד השריפה בתוך הספרייה, שם התגלתה בעירה משמעותית עם מטען אש רב.

הצוותים פעלו לכיבוי המוקד, לשחרור עשן וחום וביצעו סריקות נרחבות לאיתור לכודים ונעדרים. הפעולות התבצעו במקביל במטרה להשתלט על האש במהירות ולמנוע התפשטות נוספת.

רב רשף עותמאן בודירי, מפקד האירוע, אמר, "מדובר באירוע מורכב עם מטען אש גדול מאוד. עם הגעתנו, זיהינו את השריפה בתוך הספרייה ותקפנו את האש משתי חזיתות כדי להגיע למוקד המרכזי. הצלחנו למנוע את התפשטות האש לקומות נוספות ולמבנים סמוכים. נזק כבד נגרם לספרייה".

נסיבות פרוץ השריפה ייבדקו על ידי חוקרי דליקות של מחוז ירושלים.