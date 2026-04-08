מפלגת הנאמנות והרפורמה, הפועלת בחברה הערבית בישראל, מגנה את המשך סגירת מסגד אל-אקצא בפני מתפללים מוסלמים.

מתחילת המערכה הצבאית נגד איראן הוטלו מגבלות על ביקור בכותל המערבי, במסגד אל-אקצא ובכנסיית הקבר בשל מצב החירום הביטחוני ופגיעת מספר טילים באזור העיר העתיקה.

בהודעה שפרסמה מפלגת הנאמנות והרפורמה, צוין כי לאחר ההסכמה על הפסקת אש במלחמה עם איראן, אין עוד הצדקה להמשך ההגבלות על מתחם הר הבית.

המפלגה קראה לציבור הפלסטיני להגיע למסגד אל-אקצא, והדגישה כי "ההתקפות הישראליות" לא ישנו את הזהות האיסלאמית של מסגד אל-אקצא על כל שטחו, המגיע לכדי 144 דונם.

עוד ציינה המפלגה כי הנוכחות הישראלית במסגד אל-אקצא בטלה מעיקרה, וכי הריבונות היחידה על מסגד אל-אקצא היא הריבונות האיסלאמית, וכי מחלקת ההקדשים היא הגורם הרשמי היחיד האחראי על ניהול המסגד.

מפלגת "בלד" קראה אף היא להבטיח את חופש הפולחן הדתי ולפתוח ללא הגבלות את מסגד אל-אקצא וכנסיית המולד בפני התושבים הערבים. במקביל, ברכה "בלד" על הפסקת האש הזמנית שהושגה בין ארה"ב לאיראן, וקראה להכליל בה גם את זירת לבנון.