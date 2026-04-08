לינץ' בבקעת הירדן ללא

המון ערבי תקף הערב (רביעי) נקודת התיישבות בבקעת הירדן, ובמהלך האירוע נפצע אחד מהמתיישבים באורח קשה לאחר שסלע הוטח בראשו.

הפצוע מקבל טיפול ראשוני בזירה בידי כוחות מד"א וכוחות צה"ל שהוזעקו למקום. לפי הדיווח, התקיפה כללה השלכת אבנים לעבר המתיישבים. אחד מהסלעים פגע בראשו של המתיישב וגרם לפציעתו הקשה.

כוחות הביטחון וההצלה פועלים בנקודה ומעניקים טיפול לפצוע. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על מצבו מעבר להגדרה כפצוע קשה.

בארגון חוננו קראו לצה"ל ולמשטרה לפעול במהירות לעצירת כלל התוקפים. בארגון הדגישו את הצורך בתגובה מיידית לאירוע.

מועצת יש"ע הגיבה "הפיגוע הקשה בצפון בקעת הירדן, שבו ערבים תקפו באכזריות יהודי באמצעות סלע בניסיון לרצוח אותו, הוא עדות נוספת לאיום הטרור המתמשך שמכוון נגד חלוצי החוות. מדובר בטרור רצחני שמוזן מהסתה שיטתית ברש"פ, הסתה שמקבלת רוח גבית ותמיכה מאיראן.

אנו מחזקים את הפצוע ומשפחתו, ומודים ללוחם שפעל בנחישות ומנע רצח נוסף ברגע האחרון. מדינת ישראל חייבת לפעול ביד קשה לא רק נגד המחבלים בשטח, אלא גם נגד ציר ההסתה והטרור של הרש"פ".