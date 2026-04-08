בזמן שהמתיחות בין ארצות הברית לבעלות בריתה באירופה גוברת, בממשל דונלד טראמפ מגבשים בימים אלה מהלך שעשוי לטלטל את נאט"ו מבפנים: לא פירוק הברית - אלא שינוי כללי המשחק בתוכה.

לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", בבית הלבן נבחנת תוכנית להעברת כוחות אמריקניים ממדינות החברות בנאט"ו שלא סייעו לארה"ב ולישראל במהלך המלחמה מול איראן, אל מדינות שנחשבות כתומכות יותר במאמץ הצבאי והאסטרטגי. מדובר במהלך שנועד, בראש ובראשונה, להפעיל לחץ על מדינות הברית - ולהעביר מסר ברור: התמיכה בארה"ב אינה מובנת מאליה.

חרף האיומים שנשמעו בעבר מצד טראמפ לפרוש מנאט"ו, גורמים בממשל מדגישים כי התוכנית הנוכחית מצומצמת בהרבה. פרישה מהברית אינה אפשרית כיום ללא אישור הקונגרס, בעקבות חקיקה שנועדה למנוע מהלך חד-צדדי כזה מצד הנשיא.

במקום זאת, המהלך שנבחן מתמקד בפריסה מחדש של כוחות - כלי שנמצא בסמכות רחבה יותר של הרשות המבצעת. כך, מבלי לפרוש רשמית מהברית, יכולה ארצות הברית לשנות בפועל את רמת המחויבות שלה למדינות השונות בתוכה.

לפי הדיווחים, מדינות במזרח אירופה, בהן פולין ורומניה, עשויות ליהנות מתגבור אמריקני, בעוד שמדינות מערביות יותר - כמו גרמניה, צרפת ואיטליה - עלולות לספוג צמצום נוכחות, בשל מה שנתפס בוושינגטון כחוסר שיתוף פעולה.

הביקורת מצד הממשל אינה מוסתרת. דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, אמרה כי "זה די עצוב שנאט"ו הפנתה את גבה לארה"ב בששת השבועות האחרונים, כשדווקא היא זו שמממנת את ההגנה שלה".

האמירה משקפת תפיסה רחבה יותר שמובילים טראמפ ואנשיו: נאט"ו אינה רק ברית ערכית, אלא מערכת המבוססת על הדדיות. מבחינתם, מדינות שנהנות מהמטרייה הביטחונית האמריקנית נדרשות גם להפגין מחויבות בשעת מבחן - ובפרט כאשר מדובר בעימות משמעותי כמו המלחמה מול איראן.

התוכנית, שנמצאת עדיין בשלבים מוקדמים, היא אחת מכמה אפשרויות שנבחנות בבית הלבן להגברת הלחץ על נאט"ו. מעבר למשמעות הצבאית, מדובר גם במסר פוליטי כפול: כלפי חוץ - לאירופה, שנדרשת ליישר קו עם וושינגטון; וכלפי פנים - לבוחרים בארה"ב, שמאזינים במשך שנים לטענות על חלוקת נטל לא הוגנת בתוך הברית.

אם אכן תצא לפועל, עשויה התוכנית לסמן שינוי עומק בתפיסת הבריתות של ארצות הברית: פחות מחויבות אוטומטית, יותר מדיניות של תגמול ועונש - בהתאם להתנהלות בשטח. בינתיים, באירופה עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, כשהחשש המרכזי הוא מפני סדקים נוספים באחד מעמודי התווך של הביטחון המערבי בעשורים האחרונים.