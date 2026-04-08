בשנת 2023:

בלבנון- לא נוגעים באוהל של חיזבאללה על הגבול. אלפי לוחמי רדואן על הגדר מתכוננים לפלוש לישראל. נסראללה וכל הצמרת הצבאית של חיזבאללה שולטים בלבנון.

בסוריה- צבא אסד חזק שולט בסוריה, מאיים על ישראל.

בעזה- חמאס שולט בכל הרצועה, ירי רקטי לישראל, עשרות אלפי לוחמי נוחבה בהנהגת סינוואר בדרך לטבח נורא בעוטף.

באיראן- חמינאי והצמרת האיראנית כפסע מפצצת גרעין ומנהיגים את תמנון הטרור בעוצמה.

בשנת 2026:

בלבנון- חיזבאללה חטף מכה אדירה, צה"ל נמצא עשרות קילומטרים במוצבים בעומק לבנון, כפרים לבנונים הושמדו כליל, מיליון אזרחי לבנון ברחו מבתיהם, נסראללה וצמרת הארגון הושמדה.

בסוריה- צבא אסד הושמד כליל. ישראל שולטת במוצבים בתוך סוריה.

בעזה- לאחר טבח נורא חמאס חטף מכה אדירה, עשרות אלפי מחבלים חוסלו, ערים הושמדו עד דק, סינוואר וצמרת הארגון הושמדה. צה"ל בעומק עזה מתנהל כבתוך שלו. ישראל שולטת במעל חמישים אחוז משטח הרצועה. כל החטופים הוחזרו.

באיראן- ישראל בשיתוף ארה"ב פירקה את הצורה לאיראן, אלפי תקיפות אסטרטגיות, השמדת מערך טילים, אתרי גרעין, חמינאי והצמרת האיראנית חוסלה, אלפי לוחמים איראנים חוסלו, חיל האוויר הישראלי וכוחות מיוחדים של צה"ל מסתובבים באיראן בשמיים ועל הארץ חופשי. הורדנו אותם על הברכיים.

מאות אלפי לוחמי מילואים התגייסו למערכה, רבים מסרו את נפשם בגבורה, מאות אלפים סייעו וחיבקו את משפחות המגויסים והנופלים, הפצועים והזקוקים לעזרה. מיליוני ישראלים במעגלים של אהבת חינם.

חטפנו מכה קשה. ב"ה קמנו כארי. מדינה ועם. מופע של גבורה ואחדות שלא היה בהיסטוריה הישראלית. לא סיימנו את העבודה, עוד אתגרים לפנינו, בכל הגזרות.

אל מול קולות ייאוש, של כפויי טובה ונמוכי מבט ששיקולים פוליטיים קטנים גוברים אצלם על גבורת הרוח, האופטימיות והעין הטובה כלפי עם ישראל, אנחנו קמנו ונתעודד. הרימו את הרוח והתקווה, חבקו וחזקו את לוחמי צהל האהובים. ניצחנו וננצח בעזרת ה'.

הכותב הוא מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית