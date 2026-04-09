איתי ועומרי מציגים את עצמם מתוך הטיקטוק של איתי רוזנבליט

עמרי ואיתי רוזנבליט, הזוג המיוחד בעונה הנוכחית של "המירוץ למיליון" הודחו הערב (ד') מהתחרות.

במהלך התכנית הפתיע עמרי את קהל הצופים כשסיפר כי איבד את רגלו במהלך המלחמה בעזה. "אחד הבתים שנכנסנו אליו התגלה כממולכד. הבית התפוצץ וכל המבנה שהיה בעל שלוש קומות קרס וקבר אותי ואת החבר'ה שלי בחיים", שיתף והוסיף: "איבדתי את רגל שמאל שלי באותו אירוע ומאותה נקודה נכנסתי לתהליך שיקום אינטנסיבי של עשרה חודשים. איתי היה צמוד אליי 24/7".

עמרי נפרד הערב בפוסט שהעלה לאינסטגרם "אם לפני שנתיים, מישהו היה מספר לי שלכאן אני אגיע, הייתי צוחק לו בפנים. למירוץ למיליון, מתוך עשרות אלפי אנשים בלי רגל, מתחרה מול 26 אנשים 'רגילים' מקום ראשון 3 פעמים ברציפות.

קשה לנו להבין לפעמים למה דברים קורים, אני צופה בכאב בהדחה, ומתקשה להבין אבל לפעמים, רק במבט לאחור, אתה מצליח להבין את הסיפור. דווקא הרגעים שלא הולכים כמו שתכננת, הם אלה שמגלים לך, מי אתה באמת. עם רגל אחת או שתיים זה אף פעם לא היה הסיפור. (האמת היא, שזומנתי לראיון מפני שבתחקיר עליי שכחו לציין את הפרוטזה) הסיפור היה ליפול ולקום, פעם אחר פעם, ולהמשיך קדימה במשחק המטורף הזה ללא הנחות, תנאים מיוחדים או הנגשות.

בדיוק כמו שרציתי. זו גם הזדמנות מעולה להגיד תודה, לכל צוות ההפקה וקשת 12 על ההזדמנות לקחת חלק בהרפתקה המטורפת הזאת. ואת הדרך המטורפת הזאת, עברנו ביחד, אחי איתי ואני, ברגעים שלא אשכח בחיים. ועם כמה שקשה לי לקבל את התוצאה אני מזכיר לעצמי, שלא נלחמנו עבור עמרי ואיתי נלחמנו עבור כל מי שנושא מגבלה, קושי או כאב. ופתחנו דלת לעידן חדש של אנשים אנטי שבירים, לא מושלמים שצומחים מתוך הקושי. אז כן, המירוץ הזה נגמר עבורנו. אבל עבורי, זה רק עוד פרק באגדה ואני יודע, שיום אחד, אסתכל אחורה ואבין בדיוק את גודל הסיפור".