נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיגר הבוקר (חמישי) מסר מאיים לעבר המשטר בטהרן לאחר כניסתו לתוקף של הסכם הפסקת האש.

טראמפ הזהיר כי במידה ולא ייושם ההסכם עם האיראנים "האש תתחדש, בצורה גדולה וחזקה יותר מכל מה שמישהו אי פעם ראה".

הנשיא האמריקני הדגיש כי חל איסור מוחלט על איראן להחזיק בנשק גרעיני וציין כי מצר הורמוז חייב להיפתח לתנועה מלאה.

"כל הספינות, המטוסים ואנשי הצבא של ארה"ב, יחד עם תחמושת נוספת, אמצעי לחימה וכל מה שנחוץ ומתאים לניהול ולהשמדה קטלנית של אויב שכבר נחלש משמעותית, יישארו במקומם בתוך איראן ובסביבה עד שההסכם האמיתי ייושם במלואו", כתב טראמפ בחשבון ה-Truth Social שלו.

לדברי הנשיא, תרחיש של כישלון אינו סביר, אך הוא הבהיר את ההשלכות במקרה כזה. "אם מסיבה כלשהי זה לא יקרה - דבר שאינו סביר - אז ה'ירי יתחיל' - גדול יותר, טוב יותר וחזק יותר מכל מה שמישהו אי פעם ראה. זה סוכם לפני זמן רב, ולמרות כל הרטוריקה הכוזבת להפך - לא יהיו נשק גרעיני, ומצר הורמוז יהיה פתוח ובטוח. בינתיים הצבא הנהדר שלנו מתחמש ומתכונן, ואף נח, בציפייה למעשה לכיבוש הבא שלו".

הדברים מגיעים על רקע האפשרות כי שיחות המשא ומתן בין המדינות על הסכם לסיום המלחמה ייפתחו כבר במהלך השבוע הקרוב. פקיסטן, שהובילה להשגת הפסקת האש, צפויה לארח את המגעים הדיפלומטיים.

במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס אמש לאפשרות של חידוש המערכה מול המשטר בטהרן. בהצהרה מיוחדת לתקשורת אמר נתניהו: "יש לנו עוד יעדים להשלים ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה או בחידוש הלחימה. אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שיידרש, האצבע על ההדק".

ראש הממשלה הוסיף והדגיש: "זה איננו סיום המערכה, זו תחנה בדרך להשגת כל היעדים שלנו. איראן נכנסת למשא ומתן הזה כשהיא מוכה וחלשה מאי-פעם".