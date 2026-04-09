החייל איתמר ברקוביץ מברך את הקהל צילום: אבריימקה אייזנשטיין

בעומק המתחם התת-קרקעי שבמרכז הרפואי רמב"ם, בקומה מינוס 3 הממוגנת, נערכה חגיגת מימונה יוצאת דופן. לצד מופלטות חמות, פירות יבשים ושולחנות חגיגיים, התכנסו מאות מטופלים, בני משפחות ואנשי צוות רפואי לאירוע שמח ומרגש, כמיטב המסורת. במתחם, שבו מאושפזים קרוב ל-1,000 מטופלים, ניתן היה לפגוש קשת רחבה של משתתפים: מטופלים קשישים, יולדות טריות, וחיילים המתאוששים מפציעות בלבנון. רגע מרגש נרשם כאשר החייל הפצוע איתמר ברקוביץ השתתף ובירך את המשתתפים, הקהל כולו נעמד והריע בהתרגשות ללוחם הגיבור. האירוע התקיים ביוזמת שלוחי חב"ד, הרב שמואל וחנה טורקוב, ובשיתוף פעולה עם הנהלת המרכז הרפואי.