נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ זעם על רשת CNN על כך שציטטה הודעה רשמית מטעם המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, שטענה שאיראן "ניצחה". הנשיא טען שמדובר בהודעה מזויפת, ואיים על הרשת בחקירה פלילית.

לפי ההודעה של המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, שפורסמה ב-CNN לאחר שצוטטה בתקשורת הממלכתית במדינה, איראן "השיגה ניצחון גדול והכריחה את ארה"ב לקבל את תוכנית 10 הנקודות שלה".

עוד לפי ההודעה, ארה"ב הסכימה עקרונית להסיר את כל הסנקציות מאיראן, להסיג כוחות מכל הבסיסים האמריקנים באזור, לקבל את זכותה של איראן להעשיר אורניום ואת זכותה לשלוט במצר הורמוז.

טראמפ זעם על הפרסום ב-CNN, ופרסם פוסט אגרסיבי במיוחד: "CNN פרסמה הצהרה שקרית ומסוכנת ביודעין, כאילו היא הגיעה מהדרגים הבכירים של ממשלת איראן. זה לא נכון! זה הומצא לחלוטין ופורסם ככותרת, אולי כדי להסלים מצב רגיש מאוד. זה היה מאתר בעייתי מניגריה, ו-CNN פשוט נתפסו בשקר".

"הרשויות בוחנות האם בוצע פשע בפרסום ההצהרה המזויפת של CNN". הוא הוסיף שהוא הורה ל-CNN למשוך מיד את ההצהרה ולפרסם התנצלות מלאה.