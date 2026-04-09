לוחמי חטיבת הצנחנים, הפועלים תחת אוגדה 98, הרחיבו בשבוע האחרון את הפעילות הקרקעית הממוקדת ביעדים נוספים בדרום לבנון. במסגרת הפעילות השיגו הכוחות שליטה מבצעית במרחב ופועלים לחיזוק קו ההגנה הקדמי. הכוחות ממשיכים לתקוף תשתיות טרור במטרה להסיר את האיום על תושבי הצפון. הפעילות מתמקדת בפגיעה ביכולות האויב ובהעמקת השליטה המבצעית בשטח. לוחמי הצנחנים חיסלו עשרות מחבלי חיזבאללה במהלך הפעילות. בנוסף, איתרו הכוחות אמצעי לחימה רבים, בהם נשקים, מחסניות ומטעני נפץ וחבלה שהוטמנו במטרה לפגוע בכוחות. האמצעים שנמצאו נאספו ונוטרלו על ידי הכוחות בשטח. הפעילות נמשכת כחלק מהמאמץ המבצעי המתמשך בדרום לבנון.

