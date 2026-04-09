כבר לאחר מחזור משחקים אחד שנערך ללא קהל אוהדים, במנהלת הליגות בכדורגל עובדים על חזרתם של האוהדים כבר למחזור המשחקים הקרוב שיתקיים בסוף השבוע.

המשחק הראשון שאליו בוודאות יגיעו אוהדים רבים, כ-20,000 אוהדים, יהיה משחק הדרבי הירושלמי בין המועמדת לאליפות בית"ר ירושלים שנמצאת במרחק 2 נקודות בלבד מהמקום הראשון לבין הפועל ירושלים שניצבת בתחתית טבלת ליגת העל בכדורגל ומתמודדת נגד ירידת ליגה.

מדובר במחזור סיום העונה הסדירה של ליגת העל בכדורגל, כאשר ניצחון של בית"ר בדרבי הירושלמי היוקרתי עשוי להעלות אותה אל המקום הראשון ולהגרלת משחקים קלה יותר בשלב הפלייאוף העליון, על חשבונה של המוליכה כעת הפועל באר שבע לה מצפה משחק קשה מול מכבי ת"א.

בכדי לאפשר את הגעתם של אוהדים רבים שכבר רכשו בהמוניהם כרטיסים למשחק הדרבי הירושלמי, החליטו במנהלת הליגות לדחות את משחק הדרבי הירושלמי ממוצאי השבת ליום ראשון ובכך לאפשר את הגעתם של אוהדים רבים, זאת בזכות ההוראות החדשות של פיקוד העורף והמעבר לשגרה מלאה.

כידוע, ירושלים אינה נכללת באיזורים הנמצאים תחת הגבלת התקהלות, והדחיה נועדה לצורך התארגנות ברמת המאבטחים, הכרטיסים וכל הפרוצדורות שמסביב.

כשבמנהלת הליגות רוצים אפשר לדחות משחקים מסמוך לצאת השבת ליום ראשון. האם בקרוב גם יעשו זאת בכל יתר המשחקים? אוהדים דתיים ושומרי מסורת רבים מקווים שהתשובה לכך חיובית.