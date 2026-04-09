עורכת הדין צפנת נורדמן, מנכ"לית פורום חירות וכבוד האדם, מתייחסת בראיון לערוץ 7 לביקורת שהוטחה ברעייתו של ראש השב"כ בעקבות איגרת חיזוק ותמיכה בנשות לוחמי ואנשי השירות.

נורדמן מספרת על איגרת הברכה שפרסמה נעמי זיני, רעייתו של ראש השב"כ, דוד זיני, ובה כתבה כמי שמצטרפת לראשונה לנשות לוחמי הארגון: "כמוני כמוך, באתי לשאת משא ביטחון ישראל, כתף אל כתף עם אישי. מצטרפת אליכן, הבוחרות בכך מזה שנים".

עוד כתבה כי כ"חוליה בשרשרת נשות ישראל שבכל הדורות, המעמידות את עמנו איתן, במאמצי על, של דבקות שמחת-החיים אף הבאתם לעולם וגידולם, חרף כל אויב, משתעבד ומתנכל לקיומנו הפיזי והרוחני כאחד... חלק מעוצמת נשים שיודעת (לאו דווקא לאור הזרקורים ואף ללא מחיאות כפיים), לדבוק בחיים, בטוב, במה שיוסיף ברכה, בהארת פנים לכל גילוי טוב אפשרי, מעמידות את בתינו ואת עמנו על רגליו בתקומתו אחרי אלפיים שנות גולה אל ייעוד גדול... בלב שמח על הזכות לשאת אתכן באחריות גדולה זו. בתפילה להצלחת ופיתוח הארגון בכל. יחד עם בניין בתיכם כולם לתפארת. בהערכה גדולה, חיבוק ואהבה".

הטקסט, לכאורה, אמור היה להתקבל בשקט ובשלווה, אלמלא הייתה זו רעייתו של דוד זיני, "ואז כל השדים קמים מרבצם", אומרת נורדמן. "מדובר בעניין טריוויאלי שלא אמור היה לעורר סערה, אבל התעוררה סערה שהגיעה מטעם הממונה על שוויון מגדרי".

הממונה, מ', טענה שמדובר בהדרת נשות הארגון, וזאת משום שהאיגרת ממוענת לנשות המשרתים ולא לכלל נשות השב"כ, כלומר לא ללוחמות שבארגון. עוד קבעה מ' כי "האופן שבו מוצג תפקידן של הנשים בדבקות בחיים, בשמחה ובהעמדת הבית. נשים בשנת 2026 במדינת ישראל הן הרבה יותר מכך". נורדמן מדגישה כי בכך, למעשה, מבקרת ותוקפת אחראית המגדר בשב"כ את הוקרת תפקידן של הנשים כאימהות וכרעיות, מה שלטעמה פוגע בהן ובמעמדן, כאשר התפיסה העולה מכך היא שתפקיד האם והרעיה הוא תפקיד נחות לעומת תפקידים הנחשבים לגבריים.

לשאלתנו אם לא נכון היה "להיעלב קצת יותר בקול", בשמן של האימהות והרעיות, ובכך אולי להביא ל"מאזן היעלבויות", משיבה נורדמן ואומרת כי אכן זה המסר שביקשה להעביר, מסר המבטא את ייחודן של נשים כמביאות חיים לעולם וכמחזקות ומחזיקות את הבית כולו. "יש כאן סיבה אמיתית להיעלב. הפמיניזם מזלזל בכל התפקידים המסורתיים שלנו, תפקידים שרוב הנשים יראו בהם כחשובים ביותר בחייהן, ללא קשר לקריירה שהן מטפחות מחוץ לבית. הן רואות את התרומה בתוך הבית כראויה להערכה ולהוקרה. יש כאן משהו שמעליב אותנו".

נורדמן מציינת כי דבריה של מ' מבטאים שדר שלפיו תפקידיהן המסורתיים של אימהות ורעיות הם תפקידים נחותים, כל עוד אינן מתחרות בגברים, כך ביחס לנשים לוחמות, כך ביחס למנכ"ליות ולהיקפי משרה - ביטויים המסלילים נשים לעבודה מחוץ לבית ולהפיכתן למעין גבר נוסף.

בדבריה של מ' ובתגובות לה עלתה דרישה לתגובה ולהתייחסות לאיגרת ששיגרה רעיית ראש השב"כ. "זה מגוחך. לאורך המלחמה יש כאן הוקרה לנשות המילואימניקים ולפעמים לבנות הזוג של הלוחמים. זה לא פוגע באף אחד. אין כאן תחרות או מלחמה בין המינים. הפמיניזם משווק את מיתוס המלחמה בין המינים בכל מקום. הנקודה הכואבת ביותר עבורי, כאם ואישה, היא הורדה בדרגה של התפקיד הייחודי לנו, הבאת חיים לעולם. את זה מבטלים לנו ואומרים שאם את לא מגלה יכולות של גב, את לא נחשבת. זו אחת העוולות הגדולות של הפמיניזם נגד נשים", מסכמת נורדמן.