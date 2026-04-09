על רקע אירועי האנטישמיות ברחבי העולם והחיבור המתחדש של יהודים בעולם למדינת ישראל צופה ערן רולס, יו"ר מרכז הבניה הישראלי, גל משמעותי של רכישות נדל"ן שכבר החלו לבצע יהודים מרחבי העולם בישראל.

"בחצי השנה האחרונה אני מבלה הרבה בקהילות יהודיות בארה"ב, ואי אפשר שלא לשים לב לתופעת טקטוניות בארה"ב. השד האנטישמי הישן יצא מהבקבוק אחרי אנטישמיות מודרנית בסגנון 'פרי פלסטיין'. אחרי ארבעים שנה של תור זהב ליהדות אמריקה אנחנו פוגשים עכשיו את האנטישמיות הישנה והמוכרת לנו לאורך כל הגלות".

על הסממנים הבולטים של התופעות הללו מרחיב רולס מעט ומספר על מפגשיו עם קהילות יהודיות בניו יורק בפלורידה, וגאס ועוד, "אנחנו עדים לתופעות אנטישמיות שמתחילות כבר בבתי הספר, כולל כאלה שמופנות כלפי החילוניים שאינם נראים יהודים. זה קורה בבתי הספר, בתיכונים ובאוניברסיטאות. כל בתי הכנסת ובתי חב"ד עם ניידת בסמוך, ולפעמים סוגרים את הרחב, ורואים 3-4 אנשים מהקהילה עם כלי נשק. זה אירוע שלא היינו רואים בארה"ב לפני 4 שנים".

כתוצאה מכך, אומר רולס, המסקנה המתבקשת של לא מעט יהודים היא ליצור לעצמם ערובת ביטוח דרך רכישת נדל"ן בישראל. "כשהאדמה זזה ומתחילה רעידת אדמה יש את הראשונים שמזהים, יש שמזהים ולא עושים שום דבר ויש שמתכחשים. אני מזהה כעת את הראשונים, החלוצים, את קצה הקרחון שמבינים שהחיים שלהם לא יחזרו להיות כמו קודם. אני פוגש בישראל לא מעט יהודים שחזרו אחרי שלושים שנה, אלו החלוצים שמבינים שתור הזהב של יהודים באמריקה הסתיימה . יהודים יוכלו לחיות באמריקה, אבל בהרבה פחות נוחות וביטחון".

"אני שומע הרבה יהודים, כולל חילוניים שלא היה להם קשר לסממנים חיצוניים של יהדות, שרוכשים כלי נשק, כולל ארוכים ומייצרים בבתים סוג של חדרים מוגנים, דברים שנשמעים הזויים אבל זה קיים ולא כתופעה שולית. הם לא מרגישים בנוח והחלופות לא רבות, באירופה המצב יותר גרוע וגם באוסטרליה היה טבח, וההבנה היא שישראל היא המקום הבטוח ביותר לעם היהודי. הם מפנימים את זה ומי שיש לו כסף קונה בית או דירה או כמה דירות להם ולילדים, גם אם לא עושים עלייה כרגע".

רוס משוכנע שלאחר המלחמה "נראה גל ענק של רכישות ולחברות הנדל"ן אני יכול לומר בצורה חד משמעית שמי שתדע ליצור קשר עם הקהילות ולעשות עבודה שיווקית מול החברה האמריקאית הן אלה שיקטפו את הפירות". רולס פונה גם לראשי רשויות מקומיות ואומר כי "רשויות מוניציפאליות שרוצות לקלוט קהילות יהודיות עם כסף ועוצמה, כדאי שיקימו מחלקות בעיריות שיידעו לתקשר עם העולים החדשים. ראשי הערים חייבים להגיע אליהם ולקרוא להם להגיע אליהם לערים שלהם. מדובר לא רק בנתניה ואשדוד אלא גם בקרית גת, פרדס חנה כרכור, זכרון יעקב, בנימינה, בית שמש עבור הדתיים ואפילו שדרות שהופכת למעניינת מאוד עבור היהודים האמריקאים".

לדבריו "הראשון ממבין ראשי הרשויות שמזהה כל תהליך הוא משה ליאון, שהוא מנהיג ענק. הוא נמצא שם ועושה עבודה מול קהילות . הוא זה שעושה את העבודה הכי טובה ושאר ראשי הערים מתחילים לפעול ותפקידנו כמרכז הבניה הישראלי לעודד אותם לזה וללמד אותם את זה, להבהיר שזו הזדמנות אדירה להביא מאות קהילות לעיר".

רולס מדגיש בדבריו כי לא מדובר בשאיפה או משאלת לב שלו, אלא בתופעות שהוא מזהה כבר כעת באופן חד משמעי. עוד הוא מוסיף ומעיר כי "זה הזמן הטוב ביותר לקנות דירה בישראל. יש כעת עודף דירות על פני ביקוש, מה שלא היה חמישים שנה. קבלנים "תקועים" עם דירות שלא נמכרו והמחירים בהתאם. כשנראה את הקרחון ולא את קצה הקרחון של יהדות הגולה מגיע וקונה המחירים יעלו. מי ששוקל רכישה כדאי לעשות זאת היום ולא לחכות לעדר שיגיע, כי אז זה יעלה הרבה יותר".