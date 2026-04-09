לאחר כ-40 יום של מגבלות התקהלות ברחבת הכותל המערבי, הבוקר (חמישי) שבה הרחבה לפעילות מלאה בעקבות שינוי מדיניות ההתגוננות ועדכון הנחיות פיקוד העורף.

ההגבלות הקודמות אפשרו כניסה של עד 50 מתפללים בלבד בכל זמן נתון.

משעות הבוקר המוקדמות נוהרים אלפי מתפללים אל רחבת הכותל, לאחר התקופה הממושכת שבה הוגבלה הכניסה. המתפללים נושאים תפילות הודיה על הניסים לצד תפילות לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לרפואת הפצועים ולשלום וביטחון המדינה.

בקרן למורשת הכותל המערבי מציינים כי גם עמדת הנחת התפילין בכניסה לרחבת הגברים וכן אתרי מנהרות הכותל נפתחו מחדש לציבור. עוד נמסר כי ניתן להזמין כרטיסים לבודדים ולקבוצות באמצעות אתר הקרן או בטלפון הייעודי.

בקרן הוסיפו, "מרגש לראות את עם ישראל על כל גווניו שב ונוהר לרחבת הכותל המערבי - ליבו הפועם של העם היהודי לאחר תקופה ממושכת של הגבלות. אנו מזמינים את כלל הציבור לשוב ולפקוד את המקום הקדוש, לשאת תפילה ולבקר גם באתרי מנהרות הכותל".

לדבריהם, "שובם של האלפים למקום מבטא יותר מכל את הצורך העמוק שניכר בימי הלחימה לאפשר את הרחבת מספר המתפללים, מתוך אחריות ומתווה מותאם, למען הציבור הרחב".