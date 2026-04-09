על רקע המתקפות נגד ראש הממשלה ועצירת המלחמה מפרסם כוכב ארץ נהדרת אלי פיניש פוסט אופטימי.

"ניצחנו, לא ניצחנו, כמה קשקושים וצקצוקים. לא יודע מה אתכם, אבל אני רואה צבא שעשה הוליווד. אני רואה עם שפתח בירה בממ"ד. אני רואה איראן המומה. תקראו לי אופטימי, אבל אני לא היחיד. עם ישראל חי", כתב והוסיף אימוג'ים של דגל ישראל ותפילה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא בצאת החג השני הצהרה לאחר הכרזת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על הפסקת אש עם איראן.

"השגנו יחד הישגים אדירים. מדינת ישראל השיגה הישגים אדירים שעד לא מזמן היו נראים בדיוניים לגמרי. איראן חלשה מאי-פעם, ישראל חזקה מאי-פעם. יש לנו עוד יעדים להשלים ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה או בחידוש הלחימה. אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שיידרש, האצבע על ההדק".

לדבריו, הפסקת האש נכנסה לתוקפה בתיאום מלא עם ישראל. "הם לא הפתיעו אותנו ברגע האחרון. אני מבקש להדגיש - זה איננו סיום המערכה, זו תחנה בדרך להשגת כל היעדים שלנו. איראן נכנסת למשא ומתן הזה כשהיא מוכה וחלשה מאי-פעם".

הוא הוסיף: "איראן התחייבה לפתוח את מצר הורמוז לאחר שוויתרה על כל התנאים המוקדמים שהיא הציבה. יצאנו למבצע היסטורי, הגדול ביותר שידע המזרח התיכון, דבר כזה מעולם לא היה בתולדות ישראל - שותפות כזאת בין ישראל לארה"ב נגד האויב הגדול ביותר שלנו, גם היא לא הייתה מעולם בתולדות ישראל".