השאיפה ללמוד רפואה בישראל היא אחד האתגרים האקדמיים המורכבים ביותר. בעוד שהביקוש למקומות בפקולטות לרפואה נמצא בשיא של כל הזמנים, המועמדים מוצאים את עצמם במרוץ בלתי פוסק אחר הציון המושלם.

כשבודקים לעומק כמה פסיכומטרי צריך לרפואה ניתן לראות שתנאי הקבלה הפכו לדינמיים מתמיד, והם דורשים מהסטודנטים לעתיד לא רק ציון פסיכומטרי של 720 ומעלה, אלא גם בגרות עם ממוצע גבוה ומעבר מוצלח של סדרת ראיונות ומבחני מיון.

לכן מומלץ לבנות אסטרטגיה מדויקת שתמקסם את סיכויי הקבלה שלכם אל מול אלפי מועמדים אחרים.

השאלה המרכזית שמעסיקה כל מועמד בראשית דרכו היא כמה פסיכומטרי צריך לרפואה.

התשובה לכך מורכבת ומשתנה בין המוסדות השונים, שכן היא מבוססת על שילוב של "ציון הסכם", שקלול בין ממוצע הבגרות לציון הפסיכומטרי.

בעוד שבאוניברסיטאות מסוימות דגש רב מושם על ציוני הבגרות, באחרות הפסיכומטרי הוא הגורם המכריע שיקבע אם תעברו לשלב המבחנים האישיותיים (מור/מרק"ם).

ללא ציון פסיכומטרי שנע לרוב בטווח של 720-750, הסיכוי לקבל זימון למבחני המיון הופך לכמעט אפסי.

להלן טבלה מעודכנת המתארת כמה פסיכומטרי צריך לרפואה באוניברסיטאות (סכם ראשוני):

כדי לעשות סדר בבלגן, ריכזנו את נתוני הסף המשוערים לזימון למבחני המיון (מור/מרק"ם/מרק"ב) במוסדות המובילים:

איך מנצחים את רף הקבלה?

הטעות הנפוצה של מועמדים לרפואה היא הניסיון ללמוד באופן עצמאי או מערכה ישנה ולצפות לציון 720 פלוס - טעות שעולה לרובם המוחלט בבזבוז זמן יקר ובשחיקה של אנרגיות!

כמה פסיכומטרי צריך לרפואה - שאלות ותשובות נפוצות

האם ניתן להתקבל לרפואה עם פסיכומטרי נמוך מ-700?

בישראל, במסלול השש-שנתי הרגיל, זה כמעט בלתי אפשרי, אלא אם מדובר במקרים חריגים מאוד של ממוצע בגרות קיצוני (118+). הרוב המוחלט של המתקבלים אוחזים בציון 720 ומעלה.

מה החשיבות של מבחני מור/מרק"ם לעומת הפסיכומטרי?

הפסיכומטרי הוא "כרטיס הכניסה". בלעדיו לא תקבלו זימון.

ברגע שקיבלתם זימון, למבחני האישיות יש משקל מכריע (לעתים 75% מהציון הסופי), אך נקודת הזינוק שלכם תמיד תהיה ציון הפסיכומטרי.

האם כדאי לשפר בגרויות או פסיכומטרי?

לרוב, קל ומהיר יותר להעלות את הציון הפסיכומטרי ב-30-40 נקודות מאשר לשפר סדרת בגרויות שלמה. מיקוד נכון בלמידה יכול לחסוך שנת המתנה.

