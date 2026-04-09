סמוטריץ': כך נראית הרגל המדינית שלנו ללא קרדיט

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נאם בטקס חנוכת היישוב מעוז צור בבנימין, והתייחס לתפיסת הביטחון והמדיניות של הממשלה. לדבריו, לצד הישגים צבאיים משמעותיים, קיימת גם "רגל מדינית" המשלימה את הפעילות הביטחונית.

סמוטריץ' התייחס לביקורת על היעדר הישגים מדיניים ואמר כי היא נובעת מהרגל עבר, "זה כי הם התרגלו לרגל מדינית של תבוסה וכניעה". הוא הוסיף כי בשנתיים וחצי האחרונות משתנה התפיסה, וכי מתגבשת רגל מדינית שונה.

בהמשך פרט השר את יעדיה של אותה רגל מדינית ואמר, "יש לנו רגל מדינית מסיימת ביו"ש שהורגת לחלוטין את רעיון המדינה הפלסטינית, תהיה רגל מדינית בעזה שתרחיב את גבולותינו בע"ה, תהיה רגל מדינית מסיימת בלבנון שתרחיב את גבולותינו עד הליטני על גבולות ברי הגנה ותהיה רגל מדינית מסיימת בסוריה עם כתר החרמון והחייץ לפחות".

לדבריו, המדיניות נשענת על שילוב של כוח צבאי ונחישות מדינית, לצד אמונה ואהבת הארץ. "יש רגל מדינית וצבאית של גבורה של נחישות, אמונה ואהבת הארץ", אמר, והדגיש כי זהו המפתח לביצור ביטחון ישראל.