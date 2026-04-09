יחידת התביעות של משטרת מחוז תל אביב הגישה כתב אישום נגד תושב שומרון בן 27, שפרץ לבית בבני ברק בשעת ערב במהלך מטח טילים מאיראן.

על פי כתב האישום, בעוד בני המשפחה מיהרו להיכנס למרחב המוגן ולנעול את דלתו, ניצל הנאשם את המצב, חדר לדירה והתיישב לאכול ארוחת ערב סביב השולחן.

לאחר שסיים את הארוחה, ניגש למטבח כדי לקחת "תוספות", אך בשלב זה הבחין בו אב המשפחה שיצא מהמרחב המוגן. בין השניים התפתחה מריבה, שבסופה הצליח הפורץ להימלט מהדירה.

מתנדב משטרה המתגורר בשכנות שמע את צעקותיו של בעל הדירה: "גנב, גנב", פתח במרדף אחר החשוד והצליח לתפוס אותו.

בחקירתו הודה הנאשם במעשיו והסביר כי הרעב הוא שהוביל אותו לפרוץ אל הבית. "אני חסר בית כשנה", טען. "הייתי רעב בחג, ראיתי מבעד לתריסים אוכל על השולחן והחלטתי להיכנס לאכול".

התביעה דורשת להותיר את הנאשם במעצר עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. במקביל, ביקשה המשטרה לשלוח את הנאשם לאבחון פסיכיאטרי.