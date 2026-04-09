סא"ל נאור עמיחי, סגן מפקד חטיבת גולני, ספד בהלווייתו של טובאל ליפשיץ ז"ל ותיאר את תחושת ההלם והכאב בעקבות נפילתו. בדבריו פנה למשפחה ולחבריו של הלוחם והביע את עומק האובדן.

"אנחנו עומדים כאן בלב שבור המומים וכואבים, מתקשים לקבל את האובדן", אמר עמיחי. הוא הוסיף, "טובאל, היית לוחם מהשורה הראשונה, כזה שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות".

עמיחי המשיך ותיאר את אופיו של ליפשיץ, "אמיץ וחד, תמיד היית הראשון לעזור ולתת, תמיד חתרת למגע, רצית לעשות יותר".

בסיום דבריו פנה אל בני המשפחה ואמר, "משפחה יקרה, טובאל השאיר אחריו חלל עצום, אין מילים לתאר את הכאב שאתם עוברים".

"טובאל, כשמו כן הוא, אדם של טוב לב, מסירות ואומץ", ספד ראש עיריית בית שאן, נועם ג'ומעה, לבן העיר. "נגביסט חוד בחטיבת גולני, מדריך ביהלום (תוכנית מנהיגות לנוער בסיכוי), ולפני הכול ילד של משפחה, שתמיד התנדב, ראה את האחר והיה שם למען כל מי שנזקק. למרות שקיבל שיבוץ אחר, בחר מתוך שליחות וגאווה ללכת בדרכם של אביו ואחיו הבכור ולהתגייס לגולני - מתוך אמונה, ערכים ואהבת הארץ".

"רבים מאיתנו זוכרים את טובאל צועד בעיר, לעיתים מלווה במסירות יחד עם אחיו את סבא שבתאי שיבדל לחיים ארוכים, תמונה של משפחתיות, כבוד ושורשיות שמאפיינת כל כך את העיר שלנו ושטובאל היה בה סמל ומופת", הוסיף ג'ומעה. "את משפחתו היקרה אני מכיר היטב, היא חלק בלתי נפרד מהקהילה: האם שדמית, גננת מסורה ואהובה, והאב יאיר, איש חינוך, שגידלו בן לתפארת מדינת ישראל. יאיר ביקש כי הלוויה תיערך בליווי דגלי החטיבה שהוא כל-כך אהב. החטיבה נרתמה ואנו נדאג כי טובאל יובא למנוחות כשהוא עטוף בדגלי ישראל ודגלי גולני, בכבוד הראוי ללוחם, לבן, ולאדם שהיה".

"טובאל נלחם כדי שאנחנו נוכל לחיות כאן, בביטחון, בשגרה, עם משפחותינו. זו אינה אמירה ריקה, זו מציאות כואבת ומחייבת. האחריות שלנו, כתושבים וכקהילה, היא לקחת את המתנה היקרה הזו שהוא נתן לנו ולא לזלזל בה. לחיות מתוך ערבות הדדית, לכבד זה את זה, ולבנות כאן יחד עתיד ראוי".