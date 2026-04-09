הרב אברהם אלטמן, מייסד וראש ישיבת "עטרת צבי" באשדוד, נפטר היום (חמישי) בביתו בעיר בגיל 94.

בימים האחרונים חש שלא בטוב, אך עדיין התפלל בשבת האחרונה של פסח בבית המדרש. הבוקר התמוטט באופן פתאומי בביתו, ולאחר ניסיונות החייאה של כוחות ההצלה, נפטר.

הרב אלטמן נולד בארגנטינה בשנת 1932 ולמד אצל הרב צבי זיידל סמיטיצקי מישיבת "תורת אמת" בלונדון, שהיה מגיע לארגנטינה במסגרת פעילותו החינוכית.

בשנות ה-70 עלה לישראל והתיישב באשדוד, שם הקים מתחילה מתיבתא לתלמידים, ולאחר מכן את ישיבת "עטרת צבי", שנקראה על שם רבו. הישיבה הוקמה תחילה ברובע א' ולאחר מכן ברובע ז', והתפתחה לכולל שבו שוקדים כיום מאות אברכים.

הרב אלטמן פעל במשך עשרות שנים לגיוס כספים עבור הישיבה ברחבי העולם. הישיבה הכשירה לאורך השנים רבנים וראשי קהילות בארץ ובחו"ל.

לצד תפקידו כראש ישיבה, היה הרב אלטמן נחשב לאחד מרבני העיר המרכזיים, ומעת לעת פרסם מכתבים בנושאים קהילתיים בצירוף רבנים נוספים מהעיר.

הוא הותיר אחריו את בנו, הרב אליהו מאיר אלטמן, המשמש כראש כולל "עטרת צבי" באשדוד.