השרה מירי רגב, הממונה על אירועי שנת ה-78 למדינת ישראל, הודיעה הערב (חמישי) על שורת נבחרים להשאת משואות בטקס יום העצמאות בהר הרצל.

בין הנבחרים: לוחם צה"ל ארי שפיץ, היזם גילי רענן, אורה חתן ממושב שתולה, שני נציגי צה"ל, המפיק משה אדרי, תאמר עטאללה - בן העדה הדרוזית, פרופ' דינה בן יהודה, רוני אינסהאז פרשהד, יליד טהרן, הדיין הלוחם הרב אבי זרביב, השחקנית חנה לסלאו, האם השכולה טליק גווילי ותא"ל (במיל') גל הירש, השף אסף גרניט וחאבייר מיליי, נשיא ארגנטינה.

ארי שפיץ נפצע באורח קשה בפיצוץ מטען בשכונת זייתון בצפון רצועת עזה, והיה מורדם ומונשם במשך חודש וחצי. לאחר שהתעורר גילה כי איבד את ידו ואת שתי רגליו, והחל במסע שיקום ממושך שנמשך למעלה מ-200 ימים.

רגב מסרה: "ארי הצליח לאסוף את העוצמות הגנוזות בתוכו כדי לבנות מחדש את שגרת חייו ולתת כוחות לרבים אחרים. דרך ארי אנחנו מצדיעים לכלל לוחמי צה"ל, ובהם גם הפצועות והפצועים בגוף ובנפש ששילמו מחיר כבד כל כך למען השבת השקט והביטחון לתושבי ישראל".

בנוסף, נבחר היזם והמשקיע גילי רענן, ממייסדי חברת "וויז", שנמכרה בעסקה גדולה במשק הישראלי. רגב ציינה כי הבחירה בו מבטאת הוקרה לקהילת ההייטק ולתרומתה למעמדה של ישראל כמעצמה טכנולוגית.

"דרך הבחירה בו אנחנו מצדיעים לקהילת ההייטק הישראלית, שממשיכה להוביל, ליצור ולבסס את מעמדה של ישראל כמעצמה טכנולוגית עולמית", מסרה רגב.

משואת צה"ל תודלק השנה על ידי שני נציגים: אל"מ מתן ב', קצין בזרוע האוויר והחלל, ורס"ן נורית ר', לוחמת ומפקדת בחיל האיסוף הקרבי. נורית נפצעה פעמיים בקרבות, ובמהלך שיקומה נכרתה רגלה, אך שבה לפעילות והמשיכה לתרום.

השרה רגב מסרה: "בשנה האחרונה מדינת ישראל מוסיפה לשנות מן היסוד את יחסי הכוחות במזרח התיכון וצה"ל מכה קשות באויבינו במעגל הקרוב והרחוק. מאחורי העשיה הזו עומדים לוחמים אמיצים כמו אל"מ מתן שמייצג את זרועה הארוכה של ישראל ורס"ן נורית, שסללה דרך פיקודית מרשימה ביותר בשורה של תפקידים בחיל האיסוף הקרבי. באמצעות הבחירה במתן ובנורית אנחנו מצדיעים לכל לכלל לוחמות ולוחמי צה"ל שפועלים ללא לאות על משמר העם והארץ, לוחמים שעליהם נאמר בלב שלם: לתפארת מדינת ישראל".

גם אורה חתן, תושבת מושב שתולה, נבחרה להשיא משואה לאחר שפעלה לסייע לחיילי צה"ל בתקופת המלחמה בצפון.

השרה רגב מסרה: "אורה חתן, אשת הברזל ממושב שתולה, היא סמל לאומץ אזרחי, לנחישות ולאהבה עמוקה לעם, לאדמה ולארץ. למרות תקופה ממושכת שבה אזור הצפון נתון לאיומים מתמשכים ולירי בלתי פוסק, תקופה שאילצה אותה לסגור את המסעדה האהובה שלה, בחרה אורה להישאר על האדמה שבה נולדה, להמשיך להצמיח תקווה ולבשל באהבת אין קץ לחיילי צה"ל. בעמידתה האיתנה, אורה מבטאת רוח של דבקות במשימה, אחריות עצומה ואמונה בצדקת הדרך".

בנוסף, משה אדרי, חתן פרס ישראל למפעל חיים, נבחר להשיא משואה. רגב ציינה כי אדרי, שצמח מדימונה והפך יחד עם אחיו ליאון ז"ל לאחד מעמודי התווך של הקולנוע הישראלי, תרם לעיצוב התרבות והחברה בישראל.

לדבריה, פעילותו לאורך השנים, לצד שימור המורשת הקולנועית והנגשתה לדור הצעיר, מבטאת את תרומתם של אנשי התרבות לסיפור הישראלי.

בנוסף, תאמר עטאללה, בן העדה הדרוזית, נבחר להשיא משואה לאחר שנים של שירות במערכת הביטחון ופעילות ציבורית. במהלך השנים צבר ניסיון במערך הכלכלי בצה"ל וזכה לעיטורים על תרומתו, לצד מעורבות משמעותית בשימור מורשת הלוחמים הדרוזים, הצ'רקסים והבדואים.

במקביל לשירותו, פעל עטאללה כחלק מרכזי בחמ"ל החירום של העדה הדרוזית, שהוקם בעקבות האירועים בסווידע שבסוריה. רגב ציינה כי פעילותו תרמה להצלת חיי רבים, באמצעות סיוע הומניטרי והעברת נפגעים לטיפול בישראל, והדגישה כי הבחירה בו מבטאת הוקרה לבני העדה הדרוזית ולתרומתם למדינה.

עוד נבחרה פרופ' דינה בן יהודה, מהדמויות הבולטות בעולם הרפואה והמחקר בישראל. בן יהודה, העומדת בראש המערך ההמטולוגי בהדסה, הקדישה את חייה להצלת חיים ולקידום המחקר הרפואי.

רגב ציינה כי הבחירה בה מבטאת הוקרה לאנשי מערכת הבריאות והמחקר הפועלים לחזק את החוסן הלאומי ולהעניק תקווה לחולים.

רוני אינסהאז פרשהד, יליד טהרן, נבחר להשיא משואה לאחר סיפור חיים יוצא דופן של פעילות למען יהודי איראן. בצעירותו שירת במערכת המשפט האיראנית והתקדם לתפקידים רגישים, ובמקביל פעל בסתר לסייע ליהודים שנקלעו למצוקה מול הרשויות והצליח לחלץ רבים מהם.

בשנת 1997 עלה לישראל והקים יחד עם אחיו מיזמים עסקיים מצליחים. רגב ציינה כי סיפורו מבטא את מורשת יהדות איראן ואת אומץ הלב של מי שפעלו להצלת יהודים תוך סיכון אישי, והדגישה כי הבחירה בו מבטאת הוקרה לרוח הערבות ההדדית של העם היהודי.

הרב אברהם זרביב, אב לעשרה, נבחר להשיא משואה, לצד פעילותו התורנית כדיין ושירות מילואים פעיל. רגב ציינה כי הרב זרביב פועל לאורך שנים לחיזוק עולם התורה וההתיישבות, והדגישה כי הוא מייצג דור הבוחר לשאת באחריות ולשלב בין ערכים, אמונה ועשייה.

לדבריה, הבחירה בו מבטאת הוקרה לאנשי הציונות הדתית המשלבים חיי תורה עם תרומה למדינה.

גם חנה לסלאו, מהשחקניות והקומיקאיות הבולטות בישראל, נבחרה להשיא משואה בטקס יום העצמאות לאחר קריירה ארוכת שנים בתרבות הישראלית.

רגב ציינה כי לסלאו הצליחה לאורך השנים להצחיק ולרגש קהלים רחבים, וכי יצירתה מבטאת את כוחה של התרבות לחבר, לרפא ולהעניק תקווה גם בתקופות מאתגרות.

טליק גווילי, אימו של רן גווילי ז"ל, ותא"ל (במיל') גל הירש, מתאם השבויים והנעדרים, נבחרו להשיא משואה במשותף. רן, שנפל לאחר שהציל עשרות במסיבת הנובה וגופתו נחטפה לעזה, הושב לישראל לאחר 843 ימים.

רגב ציינה כי "דרך מאבקה הנחוש להשבתו של בנה לקבורה בישראל התוודענו למשפחת גווילי המדהימה ולערכים המייחדים אותה, הערכים שהובילו את רן להקריב את חייו למען העם והארץ שכל כך אהב".

היא הוסיפה כי "המשואה המשותפת היא דרכנו להודות לתא"ל (במיל') גל הירש, אשר הקדיש את חייו לביטחון מדינת ישראל. לאחר שנים רבות של שירות כלוחם וכמפקד בצה"ל התגייס למשימת הקודש של השבת החטופים בתפקידו כמתאם השבויים והנעדרים".

אסף גרניט, מהשפים הבולטים בישראל, נבחר להשיא משואה לאחר פריצה לזירת המישלן הבינלאומית והובלת המטבח הישראלי לקדמת הבמה. לצד פעילותו הקולינרית, שב לישראל עם פרוץ המלחמה והתגייס למילואים, ובהמשך סייע ללוחמים ולמפונים באמצעות פעילות בשטח.

רגב ציינה כי גרניט מייצג את הרוח הישראלית המחברת בין מסורת לחדשנות, והדגישה כי הבחירה בו מבטאת גם הוקרה לעובדי תחום המסעדנות הפועלים לחזק את הציבור בתקופה מאתגרת.

חאבייר מיליי, נשיא ארגנטינה, נבחר להשיא משואה בטקס יום העצמאות לאחר שורה של צעדים פומביים לתמיכה בישראל בזירה הבינלאומית. במהלך כהונתו הוביל מהלכים שונים בהם הכרה בארגונים כארגוני טרור ופעילות מדינית נגד אנטישמיות.

רגב ציינה כי הבחירה בו מבטאת את ההערכה לקשר ההדוק בין ישראל לארגנטינה, והדגישה כי מדובר באחד המנהיגים הבולטים התומכים בישראל בתקופה האחרונה.

לפי ההודעה, טקס המשואות השנה יעמוד בסימן "עוצמות של התחדשות", והמדליקים נבחרו בשל תרומתם לחיזוק החוסן הלאומי ולמאמצי השיקום והבנייה מאז השבעה באוקטובר.