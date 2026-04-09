משטרת טורונטו עצרה חשוד בירי לעבר מסעדה בבעלות יהודית במהלך חג הפסח.

זהו אירוע הירי השני לעבר סניף המסעדה בטורונטו מתחתית תחילת החודש שעבר.

על פי החשד, מוחמד מהדי, תושב ברמפטון בן 35, ירה 14 כדורים מאקדח לעבר חזית המסעדה. הירי גרם נזק לרכוש, אך לא היו נפגעים בגוף או בנפש.

נגד החשוד הוגש כתב אישום על החזקת נשק ושימוש בו בניגוד לחוק. משטרת טורונטו עדיין בוחנת את הראיות כדי לקבוע את המניע למעשה, ולפי שעה טרם נקבע אם מדובר בפעולת טרור.

מאז תחילת המערכה הצבאית נגד איראן בוצעו מספר אירועי ירי בטורונטו, שחלקם כוונו נגד בתי כנסת ומוסדות בבעלות או בניהול יהודי, וכן נגד הקונסוליה האמריקנית ובית עסק בניהול קנדי ממוצא איראני המוכר כמתנגד למשטר האיסלאמי בטהראן.

במקרה זה, בזכות הפעילות המשטרתית הסמויה, הושגו פריטי מידע חיוניים שאפשרו לזהות את המכונית ששימשה את היורה, ובדרך זו להגיע לחשוד.