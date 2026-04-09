הדמוקרטים בסנאט רוצים למנוע את חידוש המלחמה מול איראן.

מנהיג המיעוט בסנאט, צ'אק שומר, מתכוון להעלות בשבוע הבא הצעת החלטה שתחייב את הנשיא טראמפ לקבל את אישור הקונגרס לכל תקיפה נוספת באיראן.

לטענת שומר, ההחלטה נדרשת על מנת "לרסן את השימוש של טראמפ בצבא האמריקאי באיראן". במסיבת עיתונאים בניו יורק, תקף שומר בחריפות את ההחלטה של טראמפ לפתוח במלחמה עם איראן, וטען כי מדובר בהחלטה גרועה.

"הקונגרס חייב לאשר מחדש את סמכותו, במיוחד ברגע מסוכן זה. אף נשיא, דמוקרט או רפובליקני, לא צריך להוציא את המדינה הזו למלחמה לבדו. לא עכשיו, לא לעולם. לרפובליקנים תהיה שוב הזדמנות להצטרף לדמוקרטים ולסיים את מלחמת הבחירה הפזיזה הזו. המלחמה הייתה אחת הפעולות הצבאיות ומדיניות החוץ הגרועות ביותר שנקטה אי פעם ארה"ב. הסכסוך הותיר את ארה"ב במצב גרוע יותר מבחינת אמינות עולמית, הותיר את שאיפותיה הגרעיניות של איראן ללא פיקוח, העלה את מחירי הגז ופגע בשליטה במצרי הורמוז . טראמפ חייב לסיים את המלחמה עכשיו. הפתרון היחיד בר-קיימא הוא פתרון דיפלומטי. הפסקת אש בת שבועיים, במיוחד שברירית כמו זו, אינה אסטרטגיה. היא אינה פתרון דיפלומטי. זו לא תוכנית", אמר שומר.

עם זאת, עדיין לא ברור האם הדמוקרטים יצליחו לגייס את הרוב הדרוש על מנת להעביר את הצעת ההחלטה, לאחר שהמחוקקים הרפובליקנים בסנאט כבר בלמו הצעות חוק דומות שנועדו להגביל את סמכויותיו של טראמפ.