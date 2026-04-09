נציב פניות הציבור ברשות השנייה, דוד רגב, קבע כי דבריו של רזי ברקאי בתוכנית "אזור בחירה" בערוץ 13, לפיהם שוטרי ימ"ס הם "רוצחים", היו פוגעניים וחמורים.

הקביעה ניתנה בעקבות תלונה שהגיש ארגון "בצלמו" נגד ההתבטאות כלפי כוחות הביטחון.

הרקע לאמירה הוא אירוע שבו שוטרי ימ"ס ירו והרגו זוג הורים ושני ילדיהם, לאחר שלטענתם הרכב האיץ לעברם והם חשו מאוימים. מח"ש פתחה בחקירת המקרה לבדיקת נסיבות הירי.

יום לאחר השידור חזר ברקאי על דבריו בתוכניתו של רביב דרוקר, אז כינה את השוטרים "רוצחים". בעקבות זאת הוגשה תלונה לנציבות, אשר התקבלה, והנציב קבע כי מדובר באמירה פוגענית ומבזה שאין לה מקום, במיוחד כלפי שוטרים הפועלים במסגרת תפקידם.

רגב ציין כי גם אם יתברר שהשוטרים חרגו מתפקידם, יש מקום לחקירה, אך אין הצדקה לכנותם "רוצחים". עוד הוסיף כי שוחח עם הנהלת ערוץ 13, התריע על חומרת הדברים וביקש הבהרות בנוגע לאמירה.

הנציב הדגיש כי סמוך לשידור התנצל ברקאי ברשתות החברתיות ובהמשך גם בשידור חי, ואמר, "בלהט הוויכוח התבטאתי בצורה לא ראויה כלפי אותם שוטרים שהרגו זוג הורים ושני ילדיהם ועל כך אין ויכוח. אני השתמשתי בביטוי יותר חריף מזה והתנצלתי יום למחרת ואני רוצה לנצל את העובדה שאנחנו כאן ולהתנצל שוב".

שי גליק, מנכ"ל "בצלמו", מסר כי "חופש הביטוי כן חופש השיסוי הביזוי והשנאה לא. אני שמח שהנציב קיבל את עמדת בצלמו וקבע שדברי השדרן היו פוגעניים ולא ראויים. צר לי שהנציב לא בחר לתת קנס משמעותי לערוץ 13. יחד עם זאת מודה ועוזב ירוחם. נמשיך להילחם למען תקשורת הוגנת מבקרת אך מכבדת את כוחות הביטחון".