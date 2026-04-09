שורד השבי רום ברסלבסקי פרסם הערב (חמישי) סטורי טעון בחשבון האינסטגרם שלו, בו הוא יוצא נגד "מתקפת שנאה" ברשתות החברתיות שכותשת אותו בימים האחרונים.

ברסלבסקי הביע זעזוע מהניסיון לשייך אותו למחנות פוליטיים. "שימו לב שבימים האחרונים הימין והשמאל של מדינת ישראל החליטו שלקחתי צד. ושייכו אותי ושייכו אותי כקפלינסט", כתב.

"אני לא קפליניסט וגם לא ביביסט. אני נכה צה"ל 100 אחוז ששרד שבי של חמאס ויש לי מסר להעביר לכל העולם. זה ממש מטומטם בעיניי".

הוא ציטט את דבריו של שורד השבי אלי שרעבי: "לא ימין ולא שמאל - רק ישר", והדגיש כי הניסיון לצבוע אותו בצבעים פוליטיים פוגע במאמציו להשמיע את קולו.

ברסלבסקי תיאר בסטורי את התחושות הקשות בעקבות הבריונות ברשת: "מבקש מכל האוהבים שלי שיגנו עליי ברשתות ממתקפת שנאה חסרת גבולות שכותשות אותי ואת העשייה שלי וגומרות לי על הנפש. בבקשה תפסיקו".

לדבריו, חלק ניכר מהמתקפות מגיעות מהצד הימני של המפה הפוליטית: "לצערי רוב המתקפה מגיעה מהימין. אין לכם אנושיות להתנהג ככה לאדם נכה צה"ל. זו בריונות לכל דבר ואסור לאף אחד להעביר את זה על סדר היום".

בסיום דבריו קרא רום לעוקביו ולציבור הרחב לא לעמוד מן הצד: "מבקש מכל מי שזה מגיע אליו - צאו להגנתי ותעצרו את השגעת הזאת. אל תשתקו. פה זה מדינת ישראל, לא צפון קוריאה".

עוד ציין כי "כל מה שאני מעלה ישר מקבל תגובות רעות. פשוט הזוי... לא מגיע לי היחס הזה מאנשים".