השרה מירי רגב, הממונה על אירועי שנת ה-78 למדינת ישראל, הודיעה היום (חמישי) לפרופסור דינה בן יהודה, כי בחרה בה מקרב מומלצי הוועדה הציבורית המייעצת להשיא משואה בהר הרצל ביום העצמאות.

פרופ' בן יהודה, המובילה את המערך ההמטולוגי בממרכז הרפואי הדסה בירושלים, היא מהדמויות הבולטות בעולם הרפואה והמחקר בישראל.

היא הקדישה את חייה להצלת חיים, לקידום המחקר הרפואי ולהכשרת דור העתיד של הרופאות והרופאים בישראל. במקביל לעשייתה הרבה ופריצות הדרך המדעיות שהובילה, נשאה פרופ' בן יהודה בתפקידים משמעותיים במערכת הבריאות והאקדמיה והיא תרמה רבות לעיצוב פני הרפואה בישראל ולחיזוק מעמדה בזירה הבינלאומית.

השרה רגב מסרה: "פרופסור דינה בן יהודה מייצגת את העוצמות והחוסן של אנשי מערכת הבריאות הישראלית שממשיכים לעמוד בחזית, לטפל, לרפא, לנטוע תקווה ולחזק את גופם, נפשם ורוחם של החולים בישראל. החוקרות והחוקרים מוסיפים לחדש, להתחדש ולפרוץ דרכים מדעיות על מנת להציל חיים ולעצב מחדש את פני האנושות. בשנה כל כך מורכבת כשהעומס על בתי החולים כל כך גדול, הבחירה בדינה היא הדרך שלנו לומר לרופאות, לרופאים, לחוקרות ולחוקרים תודה מעומק הלב".

מנכ"ל הדסה, פרופ' יורם וייס: "פרופ' בן יהודה היא השראה לכל העוסקים במלאכת הריפוי, הטיפול, המדע והפיתוח של תחום הבריאות והכשרת הדור הבא של הרופאים בישראל.

"לזכותה תרומה משמעותית רבת שנים להדסה ולמדינת ישראל בכלל בפריצות דרך מדעיות ובהצלת חייהם של רבים.

אנו גאים בפרופ' בן יהודה, מחזקים את ידיה ומסכימים עם השרה מירי רגב ועם ועדת הפרס כי זוהי הבחירה הראויה ביותר שתייצג את מערכת הבריאות הישראלית על בימת הטקס ביום העצמאות".