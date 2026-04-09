קואליציית הימין מתייצבת על רוב של 64 מנדטים, כך עולה מסקר שפורסם הערב (חמישי) בערוץ i24.

על פי נתוני הסקר, מפלגת הליכוד נוסקת לנתון מרשים של 32 מנדטים, מה שמאפשר לנתניהו להוביל את הגוש בביטחון.

השותפות הקואליציוניות שומרות על כוחן ותורמות ליציבות הבלוק: ש"ס מקבלת 10 מנדטים, יהדות התורה עם 9 מנדטים ועוצמה יהודית עם 9 מנדטים נוספים. הציונות הדתית עם 4 מנדטים.

יש עתיד בראשות יאיר לפיד מקבלת 2.7% בלבד, וכחול לבן בראשות בני גנץ זוכה ל-1.8% - שתיהן נותרות מחוץ לכנסת. גם מפלגת "המילואימניקים" (1.2%) ובל"ד (2.3%) לא מצליחות להיכנס.

בגוש האופוזיציה, מפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט מגיעה ל-14 מנדטים והופכת לשנייה בגודלה, ואחריה "בנט 2026" עם 11 מנדטים. ישראל ביתנו והדמוקרטים מקבלות 10 מנדטים כל אחת.

לעומת זאת, בסקר כאן חדשות הליכוד נחלש ל-25 מנדטים בלבד, וגוש נתניהו כולו עומד על 51 מנדטים - הרחק מהרוב הדרוש להרכבת ממשלה. במקביל, גוש מתנגדי נתניהו מגיע ל-69 מנדטים, או 59 ללא המפלגות הערביות.

מפלגתו של נפתלי בנט מקבלת 19 מנדטים, "ישר!" של איזנקוט 14 והדמוקרטים 11. יש עתיד מקבלת 6 מנדטים, בעוד הציונות הדתית, כחול לבן, 'המילואימניקים' של הנדל ובל"ד אינן עוברות את אחוז החסימה.

סקר חדשות 13 מציג תמונה שונה נוספת, כאשר הליכוד עומד על 22 מנדטים בלבד, בעוד "בנט 2026" מגיעה ל-21 מנדטים ו"ישר!" ל-12.

עוצמה יהודית וש"ס מקבלות 10 מנדטים כל אחת, הדמוקרטים וישראל ביתנו 8, ויהדות התורה 7. יש עתיד מקבלת 6 מנדטים, חד"ש-תע"ל 6 ורע"ם 5, והציונות הדתית עולה ל-5 מנדטים.

לפי הסקר הזה, גוש הימין מגיע ל-54 מנדטים. בתרחיש של ריצה משותפת של המפלגות הערביות, הליכוד ובנט מקבלים 20 מנדטים כל אחד, הרשימה הערבית המשותפת 16, "ישר!" 11, הדמוקרטים 7 והציונות הדתית 6.