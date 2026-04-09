קבוצה גדולה של משפחות חטופים, משפחות נופלים ושורדי שבי פרסמה היום (ה') מכתב תמיכה פומבי ומרגש בבחירתו של תת-אלוף במיל' גל הירש להדלקת משואה ביום העצמאות הקרוב.

במכתב ביקשו המשפחות להאיר זרקור על פועלו של תא"ל הירש מאחורי הקלעים ועל הקשר העמוק שרקם עם המשפחות לאורך תקופת המלחמה.

"במהלך אחת התקופות הקשות והרגישות ביותר שידעה המדינה, נשא גל על כתפיו תפקיד כבד בעל משמעות לאומית ומוסרית מהמעלה הראשונה", כתבו המשפחות. במכתב מצוין כי הירש ביצע את תפקידו בהתנדבות מלאה במשך זמן ממושך, תוך שהוא מרכז מאמצים בינלאומיים, מתאם בין גורמי הביטחון ונוטל חלק פעיל במו"מ ובהסברה - כל זאת "מתוך תחושת שליחות עמוקה ואחריות לאומית כנה".

המשפחות ציינו במכתב פגישות ושיחות שנערכו "מסביב לשעון" במשך למעלה משנתיים, ומתארות אדם שגילה יושרה, צניעות והבנה מלאה לכאב הכרוך במשימה. "גם ברגעים הקשים ביותר, כשהלב נשבר פעם אחר פעם, גל לא חדל מלהתייצב, להקשיב ולהגיד אמת", הן מספרות. לדבריהן, מחויבותו של הירש לא הסתיימה עם שובם של חטופים, והוא המשיך לדאוג לרווחת השורדים ובני משפחותיהם גם הרחק מעין המצלמות.

הביטוי שליווה את הקשר בין הירש למשפחות, "עד החטוף האחרון", הפך עבורן לסמל של רוח השליחות שלו. "עבורנו, זה לא היה רק משפט, אלא ביטוי מחייב לדרך שבה צעד", נכתב. המשפחות מדגישות כי הירש מעולם לא ביקש לעצמו פרסים או כבוד, ודווקא בשל כך הבחירה בו ראויה ומכבדת.

"ביום העצמאות, כשמדינת ישראל מצדיעה למי שפעלו למען העם בשעותיו הקשות, ראוי להוקיר את פועלו של גל הירש", מסכם המכתב. "הדלקת המשואה על ידו היא ביטוי להערכה כלפי מסירות שנשאה תקווה בלב כאב לאומי עמוק".

בין המשפחות שחתמו על המכתב - נדיה כהן אלמנתו של אלי כהן, ד"ר צביקה מור יו"ר פורום תקווה ואביו של שורד השבי איתן מור, שורד השבי שלומי זיו, שעבן א-סייד אביו של הישאם א סייד, יפעת הימן אמא של ענבר הימן ז"ל, יהושע שני אביו של סרן אורי שני ז"ל ועוד עשרות משפחות.